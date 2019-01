Bewoners voorlopig niet naar huis na explosie Den Haag

Bewoners die zondag werden geëvacueerd na een explosie in Den Haag, kunnen voorlopig nog niet naar huis. De brandweer moet nog vaststellen of de woningen veilig genoeg zijn zodat de bewoners wat spullen kunnen ophalen. Wanneer de bewoners definitief terug kunnen is nog niet bekend, laat een woordvoerder van de gemeente weten aan persbureau ANP.

Zondag werden 44 woningen ontruimd nadat de voorgevel van een pand in de Jan van der Heijdenstraat is ingestort als gevolg van een explosie. Ook woningen in de nabijgelegen Pasteurstraat en de Zacharias Jansenstraat zijn ontruimd. Gas en elektra zijn uit voorzorg afgesloten. De bewoners zijn volgens de gemeente opgevangen in een hotel in de stad. Zij krijgen ondersteuning van het Rode Kruis en Slachtofferhulp. De Jan van der Heijdenstraat is nog zeker tot maandagavond 20.00 uur afgesloten voor het verkeer en openbaar vervoer.

Bij de explosie raakten tien mensen gewond. Acht slachtoffers werden naar het ziekenhuis gebracht, vier van hen waren onder het puin bedolven geraakt. Drie slachtoffers konden relatief snel worden bevrijd maar de brandweer was tot middernacht bezig om een vierde slachtoffer, een 28-jarige man, onder het puin vandaan te krijgen. Hij was waarschijnlijk door de vloer van zijn woonkamer in de benedenwoning gezakt en in een kruipruimte terechtgekomen. De brandweer had contact met hem dankzij een portofoon die een reddingshond naar de man had gebracht. De man zou aan zijn benen zijn geopereerd en het zou naar omstandigheden redelijk met hem gaan, schrijft Omroep West die met zijn neef heeft gesproken.

De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. De brandweer gaat er voorlopig vanuit dat het ging om een gasexplosie omdat “geen signalen wijzen op een andere oorzaak”. Maar hoe deze gasexplosie is ontstaan, is nog niet duidelijk. De brandweer doet nog onderzoek om definitief een oorzaak vast te stellen. Ook is nog niet bekend waar de explosie precies heeft plaatsgevonden.

Inmiddels zijn sloopmachines aangekomen in de straat en is er begonnen met opruimwerkzaamheden. Eerder op de dag kon de brandweer een kat uit een van de woningen bevrijden en teruggeven aan de eigenaar, zo is te zien op beelden van Omroep West. Burgemeester Pauline Krikke noemde zondag in een verklaring de explosie “verschrikkelijk” en zei dat “de impact van de klap enorm” is. “Ik wens alle slachtoffers veel kracht en sterkte toe.”