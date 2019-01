ASML neemt failliete chipmachinefabrikant Mapper over

De failliete chipmachinemaker Mapper wordt overgenomen door branchegenoot ASML. Dat heeft het laatstgenoemde bedrijf maandag laten weten in een persbericht. Mapper ging eind december op de fles nadat een verwacht bedrag niet was binnengekomen.

ASML en de curator hebben niet laten weten hoeveel geld met de overname gemoeid is. Het bedrijf neemt het intellectueel eigendom en het gros van de 240 medewerkers van Mapper over. De overname hing al enige tijd in de lucht, maar is nu dus definitief. Het personeel van Mapper, dat maandag op de hoogte is gebracht van de ontwikkelingen, krijgt passend werk in productie en onderzoek bij ASML.

Lees ook: Eindelijk werkt de techniek van chipmachine-startup Mapper, maar nu is het geld op

Elektronenstralen

Mapper Lithography werd in 2000 opgericht en kwam voort uit een afstudeerproject aan de TU Delft. Mapper ontwikkelde chipmachines die werken op basis van elektronenstralen, terwijl die van ASML en andere fabrikanten juist ultraviolet licht gebruiken. Hoewel die technologie door experts als veelbelovend wordt gezien, verliep de productie moeizaam en was deze tijdrovend.

In het verleden stond het Delftse bedrijf nog te boek als een potentiële uitdager van ASML, waardoor het nu wordt opgekocht. ASML vindt dat de door Mapper ontwikkelde technologie voor Nederland behouden moet blijven.