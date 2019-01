Zeker tien doden bij aanslag in Burkina Faso

Zeker tien mensen zijn zondag gedood bij een aanslag in het noorden van Burkina Faso. Een veiligheidsfunctionaris zegt tegen persbureau AFP dat meerdere aanslagplegers met kalasjnikov’s in het dorp Sikire om zich heen schoten en het vuur openden op de inwoners. Bij de terrorische aanval raakten ook twee mensen ernstig gewond.

De militanten hebben tevens het dorp geplunderd en winkels in brand gestoken. “De hele dag bleven mensen in hun huizen uit angst voor een nieuwe aanval”, zegt een regeringsvertegenwoordiger die anoniem wilde blijven tegen AFP. De aanslag is nog niet opgeëist.

Vaker aanslagen

Sikire ligt in de noordelijke Sahel-regio op twintig kilometer afstand van provinciestad Arbina. Deze regio in het West-Afrikaanse land wordt vaker getroffen door terreuraanslagen. Eerder deze maand werden twaalf mensen gedood in het dorp Gasseliki, ongeveer dertig kilometer ten zuiden van Arbinda.

Vorig jaar maart vond een van de grootste terreuraanslagen plaats in Burkina Faso. In de hoofdstad Ouagadougou vielen aanvallers de Franse ambassade en een hoofdkwartier van het Burkinese leger aan. Bij deze aanval kwamen dertig militairen en beveiligers om het leven en raakten 85 mensen gewond. De aanslag werd opgeëist door een groep gelieerd aan Al-Qaeda.

Verschillende islamitische militante groeperingen verzetten zich tegen de aanwezigheid van Franse troepen in Burkino Faso. In januari 2016 werden meer dan honderd mensen gegijzeld in het Spledid-hotel dat gebruikt werd door de Franse troepenmacht. Tijdens de gijzeling kwamen 23 mensen om het leven, onder wie een Nederlander. Deze aanslag werd opgeëist door terreurgroep Al-Qaeda in de Islamitische Maghreb (AQIM). In Burkina Faso zijn ongeveer 4.000 Franse militairen gestationeerd.

Terreurbewegingen maken ook handig gebruik van de politieke instabiliteit in het West-Afrikaanse land. Dictator Blaise Compaoré was decennialang president en werd tijdens een volksopstand in 2015 afgezet. Zijn opvolger Marc Christian Kaboré overleefde sindsdien meerdere staatsgrepen.