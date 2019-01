Waarom worden we een leven lang getoetst?

Maar waarom worden we eigenlijk een leven lang getoetst vroegen onderwijsredacteuren Mirjam Remie en Maarten Huygen zich afgelopen week af. Want ondanks al die toetsen daalde het niveau van het basis en- voortgezet onderwijs de afgelopen twintig jaar.

Ik las met grote belangstelling hun interview met de Vlaamse klinisch psycholoog Paul Verhaeghe. “Het nieuwe mensbeeld is dat van perfectie”, zei hij. “Het is uitputtend. Van je eigen schaduw kun je niet winnen”.

Gelukkig is er in het onderwijs steeds meer belangstelling voor ‘actief leren zonder cijfer’, stelden Mirjam en Maarten vast. Want zoals de krant in een commentaar schreef: al dat toetsen maakt nerveus en biedt schijnzekerheid.

De serie raakte duidelijk een snaar bij onze lezers. Dit schreven ze in hun brieven aan de Opinieredactie.

