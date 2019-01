Vijftien doden bij bruiloft in Peru door aardverschuiving

Tijdens een bruiloft in Peru zijn zondag vijftien mensen om het leven gekomen door een aardverschuiving door zware regenval. Ook raakten er 34 mensen gewond, van wie vijf ernstig. Dat meldt persbureau Reuters.

De aardverschuiving vond plaats rond middernacht, lokale tijd. Een muur bij het hotel waar de festiviteit plaatshad, stortte in door de stroom van modder en stenen. De dansende gasten werden daarop bedolven onder de stenen en het dak.

Het hotel Alahambra ligt in het zuiden van Peru, in de provincie Abancay, naast een steile heuvel. De muur die is ingestort zou juist gebouwd zijn om het hotel te beschermen tegen vallend gesteente.

Er waren ongeveer honderd gasten aanwezig. De reddingsdiensten zoeken nog naar mensen onder het puin.