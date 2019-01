Tekstschrijver en journalist Eli Asser (96) overleden

De bekende tekst- en scenarioschrijver Eli Asser is zaterdag in zijn woonplaats Amsterdam op 96-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de Volkskrant. Asser schreef de bekende televisieseries ‘t Schaep met de 5 Pooten en Citroentje met suiker. Ook schreef hij liedteksten voor Wim Sonneveld, Rijk de Gooijer en Frans Halsema.

Asser werd geboren op 22 december 1922 in Amsterdam. Tijdens de Tweede Wereldoorlog verloor hij zijn ouders en broer en zus in de nazi-vernietigingskampen. Asser en zijn vriendin wisten onder te duiken.

Schuldgevoel

Na de oorlog werd hij journalist bij Haagsch Dagblad en in 1948 bij het weekblad Vrij Nederland. Begin jaren vijftig begon Asser met het schrijven van radioteksten en scenario’s voor televisieprogramma’s. Zijn bekendste productie ‘t Schaep met de 5 Pooten (1969) speelde zich af in een bruine kroeg in de Amsterdamse Jordaan met hoofdrolspeler Piet Römer als kastelein Beertje. Een van de beroemde liedjes uit de serie is Het zal je kind maar wezen, op muziek gezet door Harry Bannink. De serie werd in 1970 bekroond met de Gouden Televizierring.

In 2006 werd een remake gemaakt van deze serie met de bekende acteurs Pierre Bokma, Marc-Marie Huijbregts en Loes Luca.

Eli Asser was de vader van kunstenares Hella de Jonge en de schoonvader van cabaretier Freek de Jonge. In 2014 maakte Hella de Jonge over haar familie de documentaire Verlies niet de moed. Uit de film blijkt dat Asser gebukt ging onder schuldgevoel omdat hij nog leefde. Op haar beurt leed De Jonge onder het trauma van haar ouders. In de documentaire verzoent de dochter zich met haar vader.

Twee jaar later maakte de EO de documentaire Echo’s van een oorlog over familie Asser. Beeldend kunstenaar De Jonge was zeer ongelukkig met deze film en werkte niet mee, wel haar broer David en zus Joosje.

In 2004 publiceerde Asser het boek Alles is meegenomen met brieven die hij en zijn vrouw Eva Croiset elkaar schreven vanaf hun onderduikadressen tijdens de oorlog.