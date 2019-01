‘Russische huurlingen in Venezuela om Maduro te beveiligen’

Vrijdag meldde Reuters dat medewerkers van de mysterieuze Russische huurlingenfirma Wagner Group waren afgereisd naar Caracas. Het persbureau sprak onder anderen met Jevgeni Sjabajev, leider van een Moskouse kozakkengroep, die vertelde dat mogelijk vierhonderd Wagner-leden begin vorige week in Caracas zijn geland met de opdracht de in het nauw gedreven president Maduro te beveiligen. Volgens een andere bron zouden Wagner-huurlingen al sinds mei vorig jaar actief zijn in het land. Het Kremlin steunt de regering van Maduro, die onder grote druk staat, maar ontkent de aanwezigheid van Wagner.

Wagner Group wordt volgens Russische onderzoeksjournalisten aangestuurd door de Poetin-getrouwe zakenman Jevgeni Prigozjin, die tevens de catering in het Kremlin verzorgt. De firma dook voor het eerst op in het conflict in Oost-Oekraïne, waarmee het op de Amerikaanse sanctielijst belandde. Inmiddels is Wagner actief in Syrië en in verschillende Afrikaanse landen, waar het omstreden regimes voorziet van wapens en militaire adviezen.

Sjabajev, die zichzelf ‘militair expert’ noemt, gaf zich eerder uit voor zaakgelastigde van de zelfverklaarde Volksrepubliek Donetsk in Oost-Oekraïne. Ook zegt hij goede contacten te onderhouden met Wagner-leden en hun families.

17 miljard

Voor Rusland staat er heel wat op het spel in Venezuela. Het land is een belangrijke bondgenoot van het Kremlin op het Zuid-Amerikaanse continent. De afgelopen jaren leende Rusland in totaal zo’n 17 miljard dollar aan president Maduro, die afbetaalt in olie maar steeds meer moeite heeft die schulden te voldoen.

De contacten lopen voornamelijk via Igor Setsjin, de baas van staatsoliebedrijf Rosneft en een van Ruslands machtigste oligarchen. Hij reisde in november nog naar Caracas om Maduro te herinneren aan zijn betalingsverplichtingen.

Rusland heeft er dus belang bij dat Maduro in het zadel blijft. De Russische ergernis over de Amerikaanse en Europese steun aan oppositieleider Guiadó, is dan ook groot. Na de escalatie van afgelopen week, belde Poetin met Maduro om hem van zijn steun te verzekeren en de „destructieve buitenlandse inmenging” te veroordelen.

Lees ook de reportage van onze correspondent van dit weekend: Bij straatvergaderingen zoeken Venezolanen de informatie waar ze zo naar snakken