Ontketend Feyenoord verslaat Ajax met maar liefst 6-2

Het complex van Feyenoord dat ze bijna nooit een wedstrijd van de eeuwige concurrent Ajax kunnen winnen, is na deze zondag verleden tijd. De Rotterdammers versloegen in de Kuip de Amsterdammers met maar liefst 6-2. Aanvoerder Robin van Persie was de ster tijdens de Klassieker met twee schitterende doelpunten.

Na een kwartier voetballen leek het er totaal niet op dat Feyenoord zo’n makkelijke overwinning zou boeken op Ajax. De Amsterdammers kwamen al na zes minuten op voorsprong door een vrije trap van Lasse Schöne en waren oppermachtig. De wedstrijd kantelde door een treffer van Jens Toornstra in de zestiende minuut, tevens de eerste aanval van de Rotterdammers.

Slecht verdedigen Ajax

Het doelpunt gaf Feyenoord het benodigde gif om de Ajacieden af te troeven in de persoonlijke duels. Net zoals dat eerder dit seizoen was gelukt met de 2-1 overwinning op kampioen PSV. Het tweede doelpunt van Feyenoord, van aanvaller Steven Berghuis, was deels keeper Andre Onana aan te rekenen. Hij oogde niet sterk, maar vooral de verdediging van Ajax liet enorme steken vallen.

Ajax kwam via Hakim Ziyech nog wel terug in de wedstrijd, maar gaf het voor rust weer weg door Van Persie te veel ruimte te geven. De sterspeler van Feyenoord, die nog nooit een Klassieker won, liet in de 56e minuut zijn wereldklasse zien. Na een fijne voorzet van Berghuis tikte Van Persie vanuit de lucht met enorm veel gevoel de bal

binnen. Ook dit keer werd hij niet goed gedekt. Na de 4-2 was het gedaan met Ajax. De Kuip ontplofte en de Rotterdammers speelden letterlijk met Ajax.

De aanvallen volgden elkaar in moordend tempo op waar vooral de enorme ruimte achterin bij Ajax opviel. Door doelpunten van Tonny Vilhene en invaller Yassin Ayoub in het laatste kwartier gaven de Feyenoorders trainer Giovanni van Bronckhorst een heel mooi afscheidscadeau.

