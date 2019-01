Nieuwe aanwijzing voor corruptie binnen politie Rotterdam

Cocaïnesmokkel via de Rotterdamse haven corrumpeert niet alleen douaniers, maar ook medewerkers van justitie en politie. Dat kan worden afgeleid uit een handgeschreven brief van René F., één van de hoofdverdachten in het corruptieschandaal rond douanier Gerrit G. die in 2017 voor corruptie is veroordeeld tot 14 jaar celstraf.

In die brief schrijft René F. dat hij in het najaar van 2013 is gewaarschuwd door de politie over een lopend onderzoek. „Ik had corrupte politie die zijden: je moet even stoppen” (sic), schrijft René F. in de ongedateerde brief die vermoedelijk uit 2016 stamt. Verderop in de brief staat dat hij in die periode over „politierapporten” kon beschikken.

Het stuk, in handen van NRC, is een van de vele aanwijzingen dat de corruptie in Rotterdam niet alleen de douane betreft maar ook de opsporing. Deze krant meldde al in 2017 dat in een afgeluisterd gesprek tussen twee andere verdachten in deze zaak is gezegd dat een „officier van justitie één miljoen heeft gehad”. Een onderzoek van de Rijksrecherche naar die uitspraak heeft volgens justitie niks opgeleverd.

Meer aanwijzigingen

En er zijn nog meer aanwijzingen. In het dossier van het onderzoek naar de douanier verklaart een getuige die naar eigen zeggen lid is van een „Mexicaans drugskartel” dat er sprake is van „justitiële corruptie” bij „onderzoeken naar partijen cocaïne” en dat hij „over alle onderzoeksdossiers” kon beschikken.

Ook douanier Gerrit G. heeft gesuggereerd dat de corruptie niet bij hem ophoudt. Het refereert daarbij aan het HARC-team, een speciaal samenwerkingsverband van havenpolitie, douane, FIOD en Openbaar Ministerie voor opsporing van drugs in de haven. „Over het HARC-team heb ik ook nog wel wat opmerkingen. Ik ga jullie zeker nog verrassen, helpen, absoluut”, aldus Gerrit G. vlak na zijn arrestatie in 2015. De douanier heeft later niks meer over het onderwerp willen zeggen. Volgens bronnen in de onderwereld hangt dat samen met een bedreiging aan het adres van Gerrit G., die in een speciaal gevangenisregime zit.

Afgelopen week heeft justitie na jarenlang onderzoek twaalf jaar cel geëist tegen een voormalig collega van Gerrit G. De twee douaniers hebben op dezelfde afdeling gewerkt. Vorig jaar is een medewerker van de belastingdienst in Rotterdam aangehouden die ook informatie zou hebben gelekt aan drugssmokkelaars. En onlangs meldde De Telegraaf dat er een nieuw onderzoek is gestart naar drie douaniers vanwege opmerkelijke grote financiële uitgaven. In het criminele milieu gaat een hardnekkig maar onbevestigd verhaal dat de geheime dienst AIVD inmiddels betrokken zou zijn bij onderzoek naar corruptie rond de cocaïnehandel.

De handgeschreven brief van René F. kan een belangrijke rol gaan spelen in het hoger beroep van een groep verdachten die is veroordeeld voor omkoping van douanier Gerrit G. Aanstaande maandag en dinsdag wordt bij het hof in Den Haag de voortgang besproken van twee strafzaken die draaien rond cocaïnesmokkel en omkoping van Gerrit G. In beide zaken is verzocht om de brief toe te voegen aan het dossier.

Schietpartij

Opvallend genoeg schrijft René F. dat hij in maart van 2015 melding heeft gemaakt van zijn politiecontacten. Hij deed dat tijdens een serie verhoren na een schietpartij waarbij hij zwaargewond raakte. Uit het transcript van dat verhoor kan inderdaad worden afgeleid dat hij beschikte over bepaalde dossierstukken. Na die schietpartij heeft René F. meegewerkt bij de opsporing van een aantal mensen die verantwoordelijk worden gehouden voor die schietpartij. Het gaat om de Rotterdamse crimineel Henk E. en zijn zoon Jimmy R.

René F. is vlak voor de aanhouding van deze twee mannen en douanier Gerrit G. met medeweten van de recherche naar het buitenland gegaan. Hij heeft toen een telefoon meegekregen van het Team Criminele Inlichtingen, de geheime dienst van de recherche die informatie inwint in de onderwereld. Omdat hij geen officiële informant was is dat bijzonder. Met die telefoon kon René F. namelijk communiceren zonder dat hij werd afgeluisterd. Hij heeft daarmee informatie doorgegeven over een cocaïnetransport en een PGP-telefoon van andere verdachten.

Ook bijzonder is dat René F. in de gesprekken met de recherche, vlak vóór de aanhouding van Gerrit G. in april 2015, ook de zaak van de douanier heeft besproken. In die gesprekken vertelt René F. al over „corrupte contacten in de haven die veel betaald krijgen” en over een „havenman” die containers met drugs door de haven kan loodsen. De advocaat van Rene F. wil niet reageren.

Wat de zaak extra saillant maakt is dat René F. inmiddels ook wordt verdacht van betrokkenheid bij de ‘vergismoord’ op GGZ-directeur Rob Zweekhorst op 1 januari 2014. Het eigenlijke doelwit was een criminele zakenpartner van René F. met wie hij gebrouilleerd was geraakt. Hij ontkent iets met de moord te maken te hebben.

Sanne Schuurman, advocaat van een van de medeverdachten van René F., noemt het opvallend dat René F. een tijd lang met medeweten van justitie zijn gang kon gaan. „De vraag is waarom ze hem nu zo hard laten vallen”, aldus Schuurman. „Er moet duidelijkheid komen over zijn rol. Alle verdachten hebben recht op een eerlijk proces.”