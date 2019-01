‘Mannetje’ Bosker moet in zijn ploeg meer de regie gaan voeren

Eigenlijk voorspelt die ene verzuchting van Jos de Vos, halverwege het NK allround in de catacomben van Thialf, al niet veel goeds. „Van de zomer hebben we tweeënhalve maand lopen aanklooien”, vertelt de schaatser van Team TalentNed. Een dag later is zijn ploeggenoot Marcel Bosker (22) naar de tweede plaats in het eindklassement verdrongen door routinier Douwe de Vries van de oppermachtige ploeg van coach Jac Orie. De Vos: „Als wij vanaf mei deze ploeg hadden gehad, was het dit seizoen een stuk beter gegaan.”

Vorig jaar brak Bosker door met zijn eerste nationale allroundtitel en een derde plaats op het WK allround in Amsterdam. In december won hij de tien kilometer bij de wereldbeker in Polen. Maar eind december greep hij naast de tickets voor het EK allround en de WK afstanden. En bij het NK allround ging het dit weekeinde weer mis. Zonder Sven Kramer en Patrick Roest, die als nummers één en twee van het EK al zeker waren van deelname aan het WK allround, ging de titel en daarmee het laatste WK-ticket naar hun 36-jarige ploeggenoot Douwe de Vries. Bosker reed goed, maar stond als nummer twee met lege handen.

De Vries, met drie persoonlijke records de oudste winnaar van het NK ooit, profiteert op latere leeftijd optimaal van zijn trainingsgroep. Nergens ter wereld ligt het niveau van de allrounders zo hoog als bij Jumbo-Visma: met Kramer, Roest, ‘meesterknecht’ De Vries en de jonge Chris Huizinga (derde op het NK). Uitdager Bosker heeft Jos de Vos (vijfde op het NK) en de prille talenten Louis Hollaar en Marwin Talsma als helpers. „Wij zien ook dat we tekort komen ten opzichte van Jumbo-Visma”, zegt TalentNed-coach Peter Kolder. „Daar trainen ze op onwijs hoog niveau. Wij moeten een team opbouwen om Marcel heen. Dat kost tijd.”

Toen De Vries afgelopen zomer met de sterrenploeg van coach Orie van trainingskamp naar trainingskamp trok, zat Bosker in zak en as bij zijn ouders in Zwitserland. Sponsor Justlease was gestopt, hij had geen ploeg en inkomen meer. Het einde van zijn droom? Als zoon van oud-schaatsers Ronald Bosker en Henriët van der Meer de Europese ijsbanen langs. Op zijn veertiende vanuit Zwitserland naar een pleeggezin in Groningen om schaatser te worden. En net toen dat begon te lukken, werd zijn toekomst onzeker. „Marcel twijfelde”, weet Kolder. „Kan ik mijn potentie er nog uithalen? Heb ik nog een ploeg? Het was echt armoe troef in het schaatsen.”

Pas in augustus komt er redding: een plek bij de nieuwe ploeg TalentNed van oud-coach Gerard Kemkers en boegbeeld Ireen Wüst. De achterstand inhalen wordt moeilijk, beseffen Bosker en zijn nieuwe coach Kolder dan al. „Alles rijden, dat was het doel. Dat lukte ook.” Intussen laten zijn concurrenten van Jumbo-Visma wedstrijden lopen voor een extra trainingskamp. Zij zijn eind december, bij de NK afstanden, in topvorm. Bosker wordt ziek. „Daar kreeg hij even een knauwtje”, zegt Kolder. „Maar als je beter wilt worden, moet je nieuwe dingen durven doen.”

Beter wordt Bosker al jaren. De Vos (27) herinnert zich nog goed hoe het destijds 19-jarige jochie binnenkwam in de ploeg van Justlease. „‘Wat hebben we nou in huis gehaald?’, dachten we. Hij was niet goed met fietsen, niet goed op zomerijs. We noemden hem gekscherend ‘het mannetje’. Marcel is niet groot, loopt er een beetje cooltjes bij. Maar hij ging wel steeds beter rijden. ‘Nu mogen jullie me wel man noemen’, zei hij al na een jaar.”

Volgens Kolder, die in het verleden bij Jong Oranje met Kramer en Wüst werkte, is Bosker met zijn 22 jaar jong genoeg om de stap naar de absolute top nog te maken. Het niveau van Kramer en Roest? „Ik vind hem schaatstechnisch wat minder dan Patrick [Roest]. Daar zal Marcel moeten winnen. De laatste weken zie ik op dat vlak verbeteringen.”

Het ‘mannetje’ moet bovendien meer kopman worden, vindt Kolder. „Hij is de man om wie het team draait. Hij moet leren de regie te voeren over de mensen om hem heen. Niet alleen naar de coaches kijken, maar zelf aan het stuur zitten. Je kunt als beste van de ploeg niet altijd iedereen het zwart voor ogen rijden en dan denken dat ze de volgende keer nog voor je werken.”

De Vos houdt vertrouwen in kopman Bosker. „Als we komend seizoen vanaf de start serieus beginnen, kunnen we de strijd aangaan met die gele brigade [de ploeg van Kramer, Roest en De Vries]. Dat is uiteindelijk wel de bedoeling, dat die jongens ook een keer worden uitgedaagd.”