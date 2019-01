Machtige Djokovic pakt zevende Australian Open-titel

Novak Djokovic is de eerste tennisser die zeven keer de Australian Open heeft gewonnen. In de finale in Melbourne versloeg de Servische nummer één van de wereld zondag de Spanjaard Rafael Nadal. Djokovic dicteerde en snelde naar de zege in drie sets: 6-3 6-2 6-3.

Na 2008, 2011, 2012, 2013, 2015 en 2016 staat de trofee van 2019 nu ook op naam van Djokovic. De toernooiorganisatie kreeg een finale met de twee beste tennissers van dit moment. Tevens een herhaling van de eindstrijd van 2012, waarin Djokovic Nadal versloeg na bijna zes uur spelen, een van de langste wedstrijden in de geschiedenis van grandslamtoernooien. Zondag werd de wedstrijd in veel kortere tijd beslist, na ruim twee uur was de zege van de 31-jarige Serviër beklonken.

De twee zijn doorgaans aan elkaar gewaagd, Djokovic won 27 partijen en Nadal 25. Op hardcourt is het verschil veel groter: 18-7. Dat bleek ook op de hardcourtbaan in Melbourne.

Het is het derde grandslamtoernooi dat de Serviër op rij wint. Djokovic wint hiermee zijn zevende Australian Open en zijn vijftiende grandslamtoernooi. Roger Federer volgt hem met zes Australian Open-titels (2004, 2006, 2007, 2010, 2017 en 2018) op.

