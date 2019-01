Grootste klimaatbetoging in België ooit: 'Klimaat is heter dan mijn vriend'

Een deelnemer aan de klimaatbetoging , zondag in Brussel vraagt aandacht voor de plasticsoep in de oceanen.

‘Luchtvervuiling!” „Het smelten van het ijs!” „De stijgende zeespiegel, afval!” De drie kleine kinderen van Katie Bekaert weten, hoe jong ook, precies waarom ze hier vandaag zijn. Met het hele gezin zijn ze uit De Pinte, vlakbij Gent, naar station van Brussel-Noord gekomen. Op hun wangen staat ‘Save the planet’. Ze zijn niet alleen: ‘I want the earth icy, not spicy’. ‘Make our planet great again’, of ‘Het klimaat is heter dan mijn vriend’, staat op de protestborden van andere betogers.

Zondag trokken 70.000 mensen naar Brussel, deels in overvolle treinen. Daarmee was het, ondanks de aanhoudende regen, de grootste klimaatbetoging in het land ooit. Vanaf het station liepen de betogers, Frans- én Nederlandstalig, naar het Luxemburgplein voor het Europees Parlement om beter klimaatbeleid te eisen.

Vooral jongeren waren ruim vertegenwoordigd. Het was de tweede keer deze week dat in Brussel gedemonstreerd werd voor het klimaat. Donderdag was de opkomst bij een scholierenbetoging nog 35.000. De kinderen spijbelden voor de derde donderdag op rij voor het klimaat.

Dat ze dat niet enkel deden omdat ze hun lessen wilden overslaan, willen velen deze zondag nog eens benadrukken. Zo als 17-jarige Lukas Laermann uit Brussel, die donderdag ook met zijn klas kwam. Hij weet precies wat er anders moet: „Multinationals belasten, de CO 2 -uitstoot terugbrengen, de hoeveelheid plastic naar beneden halen, meer hernieuwbare energie”, somt hij op.

Met name energie en luchtvervuiling blijken bij veel demonstranten, sommigen met mondkapjes op, een zorg. In veel Belgische gemeenten worden de Europese grenswaarden voor luchtvervuiling overschreden en het land probeert al jaren de hoeveelheid kernenergie af te bouwen, zonder succes. Dat het land door haar bestuurlijke complexiteit vier minister van Energie telt, bemoeilijkt de zaak nog verder.

Meer aandacht voor gele hesjes

„Wij eisen klimaatgerechtigheid, nu”, roepen de betogers zondagmiddag. Maar tot nu toe deed de politiek weinig met de klimaatdemonstraties. Na het recente scholierenprotest verklaarde de Vlaamse minister van Energie zich tot woede van veel betogers „gesterkt en gesteund in het verdere beleid dat we moeten voeren”.

Op 2 december demonstreerden ook al 65.000 mensen in Brussel voor het klimaat, een veelvoud van het duizendtal gele hesjes dat in hetzelfde weekend demonstreerde en veel meer aandacht kreeg. Een paar dagen daarna ondertekende België op een VN-klimaattop in het Poolse Katowice de oproep om de strijd tegen de klimaatverandering op te voeren niet.

Toch blijven de betogers zondag optimistisch. De 70-jarige Jacques Pos uit Antwerpen „wacht hier al vijftig jaar op”. „Ik heb meegelopen met de demonstraties in ’68. Ik heb ten onrechte lang gedacht dat jongeren te weinig engagement hadden. Maar wat hier nu gebeurt, dat is fantastisch.”

Of politici het zich zullen aantrekken? „Ik vrees ervoor, maar als we actie blijven voeren, kunnen ze het niet negeren. Nog vier maanden, en dan zijn de verkiezingen.” Minister Schauvliege kondigde zondag aan te willen kijken naar het belasten van vliegreizen: „Spotgoedkope vliegtickets, dat is niet verantwoord.”