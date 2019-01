Douwe de Vries wint voor het eerst NK allround

De 36-jarige Douwe de Vries heeft in de herfst van zijn carrière zijn mooiste prijs gewonnen. Hij pakte zondag in Heerenveen met overmacht de titel op de NK allround. Hij won maar liefst drie afstanden en is de oudste Nederlands kampioen allround ooit.

De Vries versloeg op de afsluitende 10 kilometer zijn grote concurrent en titelverdediger Marcel Bosker in een rechtstreeks duel. De Vries pakte de winst in 12.55,10, de 22-jarige Bosker kwam bijna 10 seconden later over de meet (13.14,35). De Vries won zaterdag al de 5.000 meter en pakte op zondag ook de winst op de 1.500 meter. Door zijn overwinning heeft De Vries zich ook geplaatst voor het WK allround, begin maart in Calgary.

Overwinning Achtereekte

Eerder op zondag pakte Carlijn Achtereekte de nationale titel bij de vrouwen. Ze versloeg op de afsluitende 5.000 meter in een rechtstreeks duel haar concurrente Joy Beune en pakte voldoende tijdsverschil om zich voor het eerst in haar carrière te kronen tot Nederlands kampioen. Met de overwinning pakte de 28-jarige schaatster tevens het laatste ticket voor het WK allround, begin maart in Calgary.

Achtereekte reed de tweede tijd (6.49,81) achter de excellerende Esmee Visser, die op haar favoriete afstand een fraai baanrecord en persoonlijk record reed (6.47,47). De pas 19-jarige klassementsleidster Beune had in de laatste race tegen ploeggenote Achtereekte niet voldoende aan een voorsprong van 6,41 seconden.