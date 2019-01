Carlsen wint voor de zevende keer schaaktoernooi Wijk aan Zee

De Noorse wereldkampioen schaken Magnus Carlsen (28) heeft zondag voor de zevende keer in zijn loopbaan het Tata Steel-schaaktoernooi in Wijk aan Zee gewonnen. Hij speelde remise tegen de Nederlandse Anish Giri in de laatste partij.

De 24-jarige Giri boekte vijf overwinningen in het toernooi. In de dertiende en laatste ronde tegen Carlsen stond hij maar een halve punt achter op de wereldkampioen. Na dertig zetten kwamen de grootmeesters een remise overeen, waardoor Carlsen de zege boekte. Giri staat vijfde op de wereldranglijst.

“Ik ben vrij tevreden. Het was een goeie prestatie. Misschien had ik de winst nog wel kunnen afdwingen maar ik besloot het veilig te spelen. Als er écht een grote kans was geweest, had ik die natuurlijk wel gepakt”, zei Carlsen tijdens een persconferentie over de uitkomst van de laatste wedstrijd.

Wijk aan Zee is een van de grootste schaaktoernooien ter wereld en werd voor de 81e keer georganiseerd. Jan Timman was in 1985 de laatste Nederlander die het toernooi wist te winnen. Carlsen won ook in 2008, 2010, 2013, 2015, 2016 en 2018.