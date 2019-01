Canadese ambassadeur in China ontslagen

John McCallum, de Canadese ambassadeur in China, is vrijdagavond ontslagen. Dat liet de Canadese premier Justin Trudeau zaterdag weten in een verklaring.

“Gisteravond heb ik om het ontslag van John McCallum als Canadese ambassadeur in China gevraagd en dat geaccepteerd”, schrijft Trudeau, waarna hij McCallum, die eerder onder andere minister van Defensie was, prijst om zijn verdiensten. Jim Nickel, die al op de ambassade in China werkte, volgt hem op.

Trudeau maakt niet duidelijk waarom hij om het ontslag van McCallum gevraagd heeft. Mogelijk was een recente uitlating van de diplomaat over het uitleveringsverzoek van Huawei-topvrouw Meng Wanzhou de aanleiding.

Whanzou werd in december in Canada gearresteerd op verzoek van de VS, die vermoeden dat zij de sancties tegen Iran geschonden heeft. China reageerde woedend en eist haar vrijlating. De banden tussen China en Canada zijn sindsdien verslechterd.

‘Goed voor Canada’

McCallum noemde het vrijdag in een interview met de Toronto Star “goed voor Canada” als de VS af zouden zien van hun uitleveringsverzoek. Wanzhou is inmiddels op borgtocht vrij, de komende weken wordt bepaald of ze inderdaad uitgeleverd gaat worden.

Eerder liet McCallum zich ook al in de media uit over de zaak. Hij zei toen dat Wanzhou een goede kans had om haar uitleveringsverzoek aan te vechten. Deze uitspraak trok hij later in: hij liet een verklaring uitgaan waarin hij zei spijt te hebben van zijn woorden, schrijft persbureau AP.

De band tussen Canada en China is verstoord sinds het land in december op verzoek van de Verenigde Staten Wanzhou, financieel-directeur en dochter van de oprichter van het technologiebedrijf, arresteerde. Na de arrestatie van Whanzou pakte China twee Canadezen op. Een derde Canadees, die in 2014 veroordeeld werd voor drugshandel, zag zijn vijftienjarige celstraf omgezet worden in de doodstraf. Trudeau noemde dat besluit “arbitrair” en een reden tot “uiterste bezorgdheid”.