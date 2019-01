Eerbetoon Banksy aan slachtoffers Bataclan gestolen

Een eerbetoon van de guerrillakunstenaar Banksy aan de slachtoffers van een terreuractie in de Parijse concertzaal Bataclan is zaterdag gestolen. Dat bevestigt de organisatie op Twitter.

Banksy zette de schildering afgelopen zomer op een nooduitgang van de Bataclan, als hommage aan de slachtoffers die vielen in 2015. Drie islamistische terroristen openden toen het vuur op het publiek tijdens een concert van Eagles of Death Metal. Er vielen negentig doden en ruim tweehonderd gewonden.

De medewerkers van de concertzaal zijn diep verontwaardigd, schrijven ze op sociale media. “Het werk van Banksy, een symbool van bezinning dat van iedereen was - inwoners, Parijzenaren en wereldburgers - is ons afgenomen.”

Lees ook: Kritiek op de rijken maakte Banksy zelf rijk

‘Gemaskerde individuen met slijptollen’

Het kunstwerk, een afbeelding van een verslagen vrouw in witte verf, is volgens het Franse persbureau AFP gestolen door een “groep gemaskerde individuen, met slijptollen, die het schilderij losmaakten en afvoerden in een truck”. Het werk, dat toegeschreven wordt aan Banksy, verscheen afgelopen zomer in de Franse hoofdstad. De kunstenaar plaatste toen meer werken in Parijs.

De kunstwerken van Banksy zijn erg populair onder verzamelaars. Afgelopen najaar haalde de anonieme Britse kunstenaar het nieuws door een schilderij direct na veiling door de shredder te halen. Het doek werd voor 1,18 miljoen euro verkocht.