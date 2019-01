27 doden bij een dubbele bomaanslag Filippijnen

Bij een dubbele bomaanslag op een kathedraal op het Filippijns eiland Jolo zijn zondag 27 mensen om het leven gekomen. Dat meldt persbureau AP zondagochtend. Ook raakten nog eens 77 mensen gewond bij de aanslag tijdens de mis.

De eerste bom ging af bij of mogelijk in de kathedraal van Jolo, een eiland in het zuiden van het land. Niet veel later ging een tweede bom af op het terrein van de kerk. Autoriteiten waren toen al ter plaatse om hulp te verlenen aan slachtoffers van de eerste explosie. Door de kracht van de ontploffing werd de ingang van de kerk volledig weggeblazen.

De Filippijnse minister van Defensie Delfin Lorenzana zegt de beveiliging op meerdere plaatsen in het land te hebben opgehoogd. Onder meer de krijgsmacht is ingezet om kerken en drukbezochte plaatsen te beveiligen.

De aanslag is nog niet opgeëist. De Filipijnen worden al jaren geteisterd door de fundamentalistische terreurgroep Abu Sayyaf. De islamitische militie staat in de Verenigde Staten en de Filippijnen op een lijst van terreurorganisaties vanwege bomaanslagen, ontvoeringen en onthoofdingen. De groep ontvoerde en onthoofde onder meer westerse toeristen.

Einde aan geweld

De Filippijnse eilandengroep Mindanao waar Jolo onder valt, vecht al jaren tegen verschillende rebellengroepen. Vorige week werd bekend dat de moslimminderheid in het overwegend katholieke land meer autonomie krijgt. Dat werd bepaald tijdens een referendum.

De regering van president Rodrigo Duterte hoopte door meer zelfstandigheid te verlenen een einde te maken aan het geweld. De leider van afscheidingsbeweging het Moro Islamitische Bevrijdingsfront (MILF) had namelijk beloofd de wapens te zullen neerleggen in ruil voor verregaande autonomie.

Het MILF en Abu Sayyaf zijn niet de enige islamitische rebellengroepen die zich ophouden in de provincie Sulu, op Jolo. In de regio is ook een kleinere groep jihadisten actief, gelieerd aan IS. Bij de strijd tussen separatisten en het regeringsleger kwamen naar schatting de afgelopen vijftig jaar ongeveer 150.000 mensen om het leven.