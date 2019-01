Tijmen Snel en Joy Beune winnen op NK allround

Tijmen Snel en Joy Beune hebben de 500 meter gewonnen van het NK allround en sprint dat zaterdag is begonnen in een uitverkocht Thialf. Wereldkampioen Beune (19) reed de afstand in een tijd van 39,29. De 21-jarige Snel noteerde een persoonlijk record van 35,75.

Later op de dag schaatsten de vrouwen de 3.000 meter. Hier kwam Esmee Visser als winnaar uit de bus. De 22-jarige olympisch kampioene won in een tijd van 4.02,72. Bij de vierde wedstrijd, de 5.000 meter voor de mannen, won Douwe de Vries. De 36-jarige schaatser won de afstand met 6.12,47, een persoonlijk record.

Rechtstreeks duel

De 5.000 meter was een spannende wedstrijd, die uitmondde in een rechtstreeks duel tussen De Vries en Marcel Bosker (22). De Vries liet zijn rivaal aan het einde vlak achter zich, Bosker finishte met een tijd van 6.13,45 - eveneens een persoonlijk record.

Zondag wordt in Thialf de 1.500 meter verreden, voor zowel de mannen als de vrouwen. Later op de dag staat de 5.000 meter voor vrouwen en de 10.000 meter voor mannen op het programma.