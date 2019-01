Rollebollebozen

Toen ik dinsdag las dat de opsporingsdiensten het afgelopen jaar in Nederlandse en Belgische havens 74.000 kilo cocaïne in beslag hadden genomen, begon het net zachtjes te sneeuwen. Een flinterdun laagje poeder viel symbolisch op de stad. Het Vondelpark werd een late kerstkaart. Ik werd zo vrolijk van de combi coke en poedersneeuw. God bestaat en illustreert. 74.000 kilo coke! Dan ga je wel voor de Frank Masmeijer Trofee. Een straatwaarde van meer dan tweeënhalf miljard. En die rommel is allemaal vernietigd. De kiloprijs is op dit moment 37.000 euro. Precies een modaal salaris. Zal er nou nooit eens een politieagent zijn die een kilootje van die neuzenvreugd in zijn fietstas mee naar huis smokkelt? Als appeltje voor de dorst. Zeker nu hij weet dat zijn pensioen binnenkort volledig verdampt is. Ik zou het doen. Bij het OM merken ze daar toch niks van. Daar zijn de hoge ambtenaren veel te druk met het rollebollen door de gangen van het superministerie. Die maken slaande ruzie over wie het meest met een collega in een Van der Valk heeft liggen krakken. En wie zijn maîtresse het best voortrok door haar een bijzonder hoge functie te gunnen. Het is een aandoenlijk sfeertje op dat OM waar ze zijn aangenomen om criminelen op te pakken, maar waar ze vooral druk waren met het scoren van buitenechtelijke liefjes. En nu hebben ze slaande stront. Altijd grappig. Nog even en er verschijnt een filmpje op internet waarop een zekere Van Nimwegen zijn rivaal Nieuwenhuizen in elkaar beukt en dat gefilmd is door mevrouw Bloos. Armoe? Ik zeg niks.

Over armoe gesproken: Las gisteren dat ons Koninklijk Huis ‘paleisgebonden’ cultuurgoederen aan de staat heeft verkocht, maar de boel wel mocht houden. Aandoenlijk toch? Ze leasen de boedel. De overheid was bang dat het bijstandsechtpaar Lex en Max die troep op Marktplaats zou zetten. Net als hun tante Christina dat onlangs heeft gedaan. Waarom verkopen ze hun tweedehands troep niet aan hun brilneef, de huisjesmelker? Of moet die een beetje op zijn portemonnee letten nu er alimentatie dreigt? Maar het is toch interessant dat wij een familie sponsoren die goed is voor drie miljard. Hoeveel kinderpardonkinderen zouden voor dat bedrag in ons land kunnen blijven? Waarom gaat al dat geld naar die halve Duitsers?

Geestig detail: de staat kon gisteren nog niet zeggen hoeveel er precies voor die antieke zooi betaald is. Ze waren daar met zijn allen te druk met het aanslepen van straalkacheltjes om dat net genoemde superministerie warm te houden. En de gewonden af te voeren. De trappen zijn daar namelijk zo design dat de ene na de andere tukkende ambtenaar languit op zijn muil gaat en zwaar gewond wordt afgevoerd. Niet meer naar het Bronovo uiteraard. Er zijn al Hagenezen die serieus overwegen om dat belachelijk idiote superministerie bij het komende Nieuwjaar voor het vreugdevuur te gebruiken. Scheveningen krijgt het rare ministerie en Duindorp het failliete ziekenhuis. Burgemeester Krikke vindt de pandjes wel hoog, maar niet onrustbarend.

Het raarste telefoontje kwam afgelopen maandag van Erik ten Hag. Of ik donderdag moest optreden? Zo nee, of ik dan tegen Heerenveen wilde keepen. Ik legde de Ajax-trainer uit dat ik een meter achtenzestig ben. Ik kan niet bij de lat, laat staan bij de kruising. Dat was geen enkel probleem. Ik vroeg waarom Van der Sar zelf niet ging keepen. Ze zouden natuurlijk ook een reservekeeper kunnen kopen. En dan dit keer niet van FC Madurodam. Ze hadden toch genoeg geld? Later werd ik gebeld door Marc Overmars. Die wilde mij als trouwe supporter bijpraten over wat ze met de opbrengst van Frenkie en de zo goed als zekere honderd miljoen van Matthijs gaan doen. De trouwe seizoenkaarthouders, die zeer magere jaren hebben doorgemaakt, mogen de komende twee jaar gratis naar binnen. Maar er was ook een plan om Feyenoord zondag aanstaande na de klassieker in Rotterdam een nieuw stadion te schenken. Maar Marc wist niet zeker of ze deze Amsterdamse humor zouden kunnen waarderen.