Reddingswerkers vinden dode lichaam Spaanse peuter Julen

De hoop op een wonder maakte in de nacht van vrijdag op zaterdag in het Spaanse plaatsje Totalán plaats voor verdriet. Na een zeer gecompliceerde reddingsoperatie, die uiteindelijk twaalf dagen duurde, werd de tweejarige Julen om 01.25 uur dood gevonden gevonden in een honderd meter diepe put, meldt de Spaanse krant El País. Daarmee kwam een triest einde aan een drama dat op zondagmiddag 13 januari in een bergachtig gebied in de provincie Málaga begon en heel Spanje in de ban hield.

Het noodlottige ongeluk vond plaats tijdens een familiebijeenkomst waarbij de aankoop van een nieuw stuk grond werd gevierd zou gaan worden met een gezamenlijke maaltijd. Terwijl de volwassenen voorbereidingen voor het eten aan het treffen waren, speelde Julen met een ander kind buiten. De moeder van de jongen was even afgeleid door een telefoongesprek. En de vader was hem naar eigen zeggen „twee seconden uit het oog verloren” toen Julen opeens in een gat verdween.

Vlak voordat Julen dood gevonden werd, kreeg zijn vader een paniekaanval. Artsen hebben hem daarvoor behandeld in het huis waar de familie verblijft. Psychologen vertelden de ouders ‘s nachts direct na de vondst van hun zoontje dat hij het niet heeft overleefd.

Machteloos

De familie hoorde Julen nog huilen, maar stond machteloos en schakelde de hulp van de alarmcentrale in. Al snel bleek dat de jongen in een meer dan honderd meter diepe put was gevallen, die een maand eerder was gegraven in een zoektocht naar water om in het droge gebied avocado’s te kunnen laten groeien. Het water werd niet gevonden. Achteraf bleken, zoals zo vaak in deze regio, de vereiste vergunningen te ontbreken. Bovendien was het gat niet naar behoren afgesloten.

Het grootste probleem vormde de kleine diameter van het gat van zo’n 25 centimeter waarin Julen was gevallen, maar waar geen volwassene door naar beneden kon. Aanvankelijk probeerden hulpverleners met een kleine camera bij de jongen te komen, maar een hoop gruis en stenen hield die zoektocht na bijna tachtig meter tegen. Daarna begon een gecompliceerde race tegen de klok die dagen achtereen het nieuws in Spanje dicteerde.

Eerste aanwijzingen

Na een dag zoeken werd een zakje snoep en een glas uit de put gehaald als eerste aanwijzingen dat Julen daadwerkelijk naar beneden was gevallen. Later kwam daar nog de vondst van haren van de peuter bij. Aanvankelijk werd tegelijkertijd op verschillende manieren geprobeerd bij Julen te komen. Maar de omstandigheden waren zo gecompliceerd dat besloten werd een verticale tunnel naast de put te graven. Onder de grond zou dan op ruim honderd meter diepte een korte horizontale tunnel gegraven moeten worden om bij Julen te kunnen komen.

De hulpverleners leefden voortdurend tussen hoop en vrees. Van alle kanten werd professionele hulp aangeboden om het werk zo snel mogelijk te kunnen uitvoeren. Waar normaal gesproken maanden voor staat, moest nu in dagen worden gedaan. Door verschillende tegenslagen – rotsachtige grond, slecht weer – verdween langzaam maar zeker de hoop dat Julen nog zou leven. Pas na twaalf dagen konden gespecialiseerde mijnwerkers uit het noordelijke Asturië, worden ingezet om het laatste stukje te graven. Ze troffen Julen diep in de nacht dood aan.