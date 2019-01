OM vervolgt kandidaat-raadslid Almere om gehackte naaktfoto’s

Het Openbaar Ministerie gaat Mitchell van der K. vervolgen omdat hij de digitale opslagruimtes van tientallen vrouwen zou hebben gehackt. Het voormalig kandidaat-gemeenteraadslid in Almere wordt ervan verdacht op die manier duizenden compromitterende foto’s te hebben bemachtigd. Dat meldt Omroep Flevoland zaterdag. Van der K. werd in april 2018 al geroyeerd als lid van de VVD vanwege de vermeende diefstal.

De 33-jarige Van der K. zou de wachtwoorden van de vrouwen hebben gekraakt en zo onder meer naaktfoto’s hebben bemachtigd, ook van bekende Nederlanders. Toen De Telegraaf dit in april onthulde, zou Van der K. hebben toegegeven dat hij de beelden had gestolen. Wel ontkende hij dat hij sommige van de foto’s verspreid had op het internet.

30.000 afbeeldingen

Verschillende gedupeerden deden aangifte. Tijdens een huiszoeking bij Van der K. werden volgens Omroep Flevoland ruim twintig gegevensdragers zoals laptops, smartphones en harde schijven geconfisqueerd. Daar stonden volgens de regionale omroep zo’n dertigduizend privébeelden van vrouwen op.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 was Van der K. verkiesbaar voor de Almeerse fractie van de VVD. Hij gaf zijn gewonnen zetel op vanwege zijn gezondheid en gezin, zei hij. Toen later bleek dat er een strafrechtelijk onderzoek naar hem liep en dat hij had gelogen over de ware toedracht van zijn terugtrekken, werd hij geroyeerd.