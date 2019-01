Tijdens een mannenetentje met een dierbare vriend en zijn twee puberzonen bij ons favoriete Aziatische restaurant op de Amsterdamse Zeedijk, vraag ik om extra gember als de eigenaresse komt informeren of alles naar wens is. Ze kijkt de tafel rond en vraagt of er nog meer liefhebbers zijn? Binnen een nanoseconde antwoordt de jongste zoon (12), „Nee, dank u. Ik ben gemberneutraal.”

