Naomi Osaka wint Australian Open

Naomi Osaka heeft zaterdag Petra Kvitova verslagen in de finale van de Australian Open. Ze was in drie sets te sterk voor de Tsjechische nummer zes van de wereld: 7-6 (2), 5-7, 6-4.

De 21-jarige Osaka won de eerste set met een tie-break, nadat ze tot tweemaal een game alsnog had gepakt na een 0-40 achterstand.

In de tweede set kwam de Japanse met 5-3 voor te staan. Ze kreeg drie matchpoints maar wist ze alle drie niet te verzilveren. Kvitova pakte vervolgens vier games op rij en trok zo de tweede set alsnog naar zich toe.

Osaka, die eerder dit seizoen al de US Open won, versloeg Kvitova in de derde set met 6-4. Naomi Osaka is door haar titel de nummer één op de wereldranglijst.