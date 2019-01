Naomi Osaka: de nieuwe ster van het vrouwentennis

Het was drie weken terug, na een nederlaag in de halve finale in Brisbane tegen de Oekraïense Lesia Tsoerenko. Naomi Osaka zat op de persconferentie en vertelde over haar zoektocht naar een betere balans op de baan. Het was een openhartig, bedachtzaam relaas, vol met twijfels en vragen.

Ze baalde van haar „slechte houding” en verweet zichzelf „kinderachtig” gedrag. Ze had het gevoel dat ze „moest winnen” omdat zij een hoger geplaatste speler was, dat bracht „extra zenuwen” met zich mee. „Deze ervaring is beter dan het winnen van het toernooi”, zei ze. „Dit hulpeloze gevoel dat ik nu heb: vandaag leerde ik wat ik moet doen in een situatie als deze.”

Haar coach, de Duitser Sascha Bajin, beschreef haar optreden in die persconferentie op Twitter als „puur goud”. Hij doelde op het vermogen om te leren van nederlagen en om in het ‘proces’ te kunnen denken.

Williams-zussen als voorbeeld

Zaterdag won Osaka de Australian Open, door in een meeslepende finale de Tsjechische Petra Kvitova te verslaan: 7-6, 5-7 en 6-4. De Japanse is vanaf maandag de nieuwe nummer één van de wereld, als eerste Aziatische tennisser. Het was in dat opzicht symbolisch dat de Chinese oud-prof Li Na, voormalig nummer twee en tweevoudig grandslamwinnaar, de trofee overhandigde.

Osaka heeft een Japanse moeder en een Haïtiaanse vader. Ze is geboren in miljoenenstad Osaka en vertrok met haar familie naar New York toen zij drie was. Haar vader, die niets van tennis wist, raakte geïnspireerd door de opkomst van de Williams-zusjes en streefde hetzelfde na met zijn dochters. Oudere zus Mari is ook prof, zij staat 324ste.

Osaka woont nu in Florida en heeft de Japanse en Amerikaanse nationaliteit. Ze speelde altijd onder de Japanse vlag, net als haar zus.

Jongste na Caroline Wozniacki

Osaka manifesteert zich als de nieuwe ster van het vrouwentennis, dat in een interbellum verkeert: ze is de achtste speler in ruim twee jaar die op één staat. Met 21 jaar en 104 dagen is ze de jongste op die positie sinds Caroline Wozniacki in 2010, de Deense was toen 20.

In september won Osaka de US Open, haar eerste grandslamzege, in een finale die overschaduwd werd door de uitbarsting van Serena Williams tegen de umpire. In de afgelopen twee jaar wonnen acht verschillende spelers de grand slams, typerend voor de sportieve anarchie. Osaka is de eerste die twee grand slams achter elkaar weet te winnen sinds Williams er vier op rij won in 2014 en 2015.

Osaka oogt ingetogen en verlegen, maar profileert zicht als een onverschrokken talent, met een fenomenaal loopvermogen. Ze leest het spel voortreffelijk en kan in hoog tempo spelen en veel druk uitoefenen. Haar opmars heeft zich in korte tijd voltrokken. Een jaar geleden stond ze nog 72ste. Haar doorbraak was in maart 2018, toen ze het sterk bezette toernooi in Indian Wells won.

Haar publieke optredens hebben iets ontwapenends, met eigenzinnige humor en innemende manier van praten. Haar stijgende populariteit – met het Aziatische achterland – drukt zich uit in de sponsorcontracten die ze afsloot met merken als Adidas, Nissan, Yonex, Citizen en Shiseido. Bij de Olympische Spelen volgende zomer in Tokio zal ze waarschijnlijk een van de boegbeelden van het Japanse team zijn.

Kei Nishikori

De meest succesvolle Japanse tennisser bij de vrouwen was tot vorig jaar Kimiko Date. Zij haalde midden jaren negentig de halve finales van drie grand slams. Bij de mannen draait Kei Nishikori mee in de wereldtop, in 2014 was hij verliezend finalist op de US Open.

Osaka speelde een uitstekende finale, tot ze bij 7-6, 5-3 en 0-40 op de service van Kvitova de controle verloor. Ze liet de drie matchpoints onbenut, werd vervolgens gebroken, en verloor de set. Ze leek mentaal in te storten. Osaka ging met tranen en met een handdoek over haar hoofd voor een korte onderbreking richting kleedkamer.

Ze herpakte zich knap, beet zich opnieuw vast. Na 2,5 uur, toen plots regen naar beneden kwam in de hitte van Melbourne, maakte Osaka het met een ijskoude blik af. Haar eerste Australian Open-titel. De nieuwe nummer één stond op het juiste moment weer op.