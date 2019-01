Moslimregio Filippijnen kiest voor autonomie na jarenlang conflict

De islamitische bevolking van een zuidelijke regio van de Filippijnen heeft in een referendum gekozen voor meer autonomie, meldt persbureau Reuters. Het gaat om een deel van het eiland Mindanao en talloze omringende eilandjes, waar zo’n vijf miljoen moslims wonen. Ongeveer 1,74 miljoen van hen gingen afgelopen week naar de stembus. 85 procent koos hier voor de oprichting van een zelfstandige regio.

In het gebied woedt al decennialang een strijd tussen islamitische rebellen en de Filippijnse regering. Het Moro Islamitische Bevrijdingsfront (MILF) heeft de meeste volgelingen in de regio, maar ook de Filippijnse tak van terreurgroep Islamitische Staat (IS) is er actief. In 2017 wist IS de stad Marawi maandenlang te bezetten.

De conflicten leidden tot een discussie over mogelijke zelfstandigheid van het gebied. De leider van het MILF beloofde de wapens neer te leggen als de regio verregaande autonomie zou krijgen. Afgelopen zomer stemde de Filippijnse president Rodrigo Duterte hiermee in, in de hoop een einde te maken aan het geweld.

Lees ook: Rodrigo Duterte: populair bij de middenklasse, gevreesd door de armen

‘Reis naar vrede’

Met het nieuwe systeem krijgt een lokale regering meer zeggenschap over infrastructuur, onderwijs, gezondheidszorg en sociale voorzieningen in het gebied dat de naam Bangsamoro moet dragen. De centrale regering behoudt de controle over het leger en zaken als buitenlandse politiek. Begin februari zullen enkele nabijgelegen regio’s met een moslimmeerderheid stemmen over of zij zich willen aansluiten bij Bangsamoro.

De Bangsamoro Transitie Commissie noemt de uitslag van het referendum tegenover persbureau AP “het begin van een nieuwe regering en een reis richting vrede”. Ook president Duterte spreekt over “een stap dichterbij een vredig Mindanao”.