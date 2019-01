‘Kinderombudsman pleit voor vrijlating Charly T. uit Spaanse cel’

Kinderombudsman Margrite Kalverboer vindt dat de 17-jarige Charly T. “binnen enkele dagen” naar Nederland moet worden gebracht. Dat zegt zij tegen EenVandaag. T. zit sinds augustus 2017 in de Spaanse gevangenis wegens beschuldigingen van seksueel misbruik. Volgens Kalverboer is het “erg slecht voor zijn perspectief en ontwikkeling” dat de jongen al zo lang in voorarrest zit.

De ombudsman stelt dat T. eigenlijk al in de dagen na zijn aanhouding naar Nederland gebracht had moeten worden. Zij spreekt over een unieke zaak, omdat T. de enige minderjarige Nederlander is die momenteel vastzit in het buitenland. Ze zegt tegen EenVandaag contact op te zullen nemen met de Spaanse Kinderombudsman.

Kamerlid Pieter Omtzigt (CDA) maakt zich zorgen over de rechtsgang in Spanje. Volgens hem zijn er in de zaak tegen T. fouten gemaakt. Zo zou er geen goede tolk aanwezig zijn geweest bij de verhoren, waardoor er mogelijk fouten staan in T.’s dossier. Volgens de familie van T. heeft de jongen last van communicatieproblemen in de gevangenis. Hij stelt zelf “geestelijk mishandeld” te worden.

Juridisch ingewikkeld

De zaak tegen de 17-jarige draait om beschuldigingen door twee Britse meisjes van 12 en 14 jaar. Zij zeggen door T. dronken te zijn gevoerd en misbruikt te zijn in een zwembad. T. ontkent dit en zegt dat zowel het drinken als de seksuele handelingen met wederzijdse instemming gebeurden. Het Spaanse OM heeft vier jaar celstraf geëist.

Juridisch gezien is het een ingewikkelde zaak. Als T. Spaans was geweest, had hij zijn proces waarschijnlijk in vrijheid mogen afwachten. Volgens de Spaanse rechter is hij echter vluchtgevaarlijk. Daarom werd hij opgesloten in een gesloten heropvoedingscentrum. Verzoeken om zijn voorarrest in Nederland door te brengen, zijn niet gehonoreerd.