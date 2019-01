‘Ik zwicht weleens voor een Kinder Bueno’

Caroliene Vietje (29) kiepert een indrukwekkende voorraad thee in haar mandje, maar een theeleut wil ze zichzelf niet noemen. „Het is nu in de aanbieding, dus ik sla groot in. Hier kan ik maanden op teren.”

Zitten er meer aanbiedingen in je mandje?

„Wasmiddel en toiletblokjes, die gaan toch een eeuwigheid mee. Verder heb ik alleen wat ik nu nodig heb: crackers, koffiecreamer, zoete aardappel, jus en komkommer.”

Houd je kortingsacties in de gaten of ga je naar de supermarkt en zie je het daar wel?

„Ik maak áltijd een lijstje voor ik van huis ga, dat is echt mijn houvast. Anders koop ik van alles dat ik niet nodig heb en vergeet ik juist de dingen die ik wel had moeten halen. Maar als ik zoals nu een mooi afgeprijsd artikel zie, pak ik het wel mee.”

Laat je je weleens verleiden tot een impulsaankoop bij de kassa?

„Eigenlijk nooit, met één uitzondering. Soms trek ik mijn vriezer rond etenstijd open – ik kook vaak voor vier dagen tegelijk en vries het restant in – en blijk ik geen avondeten meer in huis te hebben. Dan moet ik met honger naar de winkel, levensgevaarlijk. Dan zwicht ik wel eens voor een Kinder Bueno bij de kassa.”

Let je er verder wel op dat je gezond eten inkoopt?

„Zeker, ik mijd suikers en koop veel verse groenten. Ik ben groot fan van de verspakketten van de Albert Heijn. Ik heb op dat vlak dit jaar dan ook geen goede voornemens, haha, ik ben al best goed bezig.”