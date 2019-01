Hoe Nederland opwarmt en de neerslag extremer wordt

Je kunt het nu merken als je naar buiten loopt: klimaatverandering. Kou in de winter is schaarser, de zomers zijn warmer, de regenbuien feller. Dat was in de jaren 80, toen Geert Jan van Oldenborgh begon als klimaatwetenschapper, wel anders, vertelt hij op zijn kantoor op het KNMI in De Bilt. Toen was klimaatverandering iets wat je alleen kon zien in metingen - in temperatuursverschillen van tienden van graden. NRC dook in de data van het KNMI: Hoe ziet klimaatverandering in Nederland eruit?

Dat het warmer wordt en vaker regent, hangt met elkaar samen. Van Oldenborgh: “Er is een natuurwet die zegt dat er meer water in de lucht kan zitten als het warmer is. Warmere zomers zorgen voor extremere buien.” We hebben dus vaker de airco én de paraplu nodig.

Alle data zijn van het KNMI. Inspiratie voor de graphics heb ik van Maarten Lambrechts en Karin van der Wiel (KNMI)