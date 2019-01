Franse componist Michel Legrand (86) overleden

De Franse componist Michel Legrand is in de nacht van vrijdag op zaterdag overleden. Hij stierf in zijn huis in Parijs en is 86 jaar geworden, schrijft persbureau AFP. Legrand was bekend van het nummer ‘The Windmills of Your Mind’, waarvoor hij in 1969 een Oscar won.

De carrière van de vermaarde musicus omspande meer dan vijf decennia. Legrand, in 1932 geboren in Parijs, groeide op in een muzikaal gezin. Zowel zijn vader als zijn oom was componist en dirigent. Op zijn tiende ging Legrand naar het conservatorium. Hij brak door in de jaren zestig met de muziek die hij componeerde voor de nouvelle vague-films van onder anderen Jean-Luc Godard en Jacques Demy.

Nieuwe thuisland

In 1966 verruilde Legrand Frankrijk voor de Verenigde Staten. In zijn nieuwe thuisland schreef hij ‘The Windmills of Your Mind’ voor de film The Thomas Crown Affair (1968). Het leverde hem zijn eerste van drie Oscars voor beste originele nummer op. De prestigieuze prijs ontving hij ook voor de muziek die hij maakt voor Summer of ’42 (1972) en Yentl (1984).

De piano was Legrands voornaamste instrument. Voor zijn jazzachtige composities kreeg hij naast drie Oscars ook vijf Grammy’s. Hij werkte samen met grootheden als Miles Davis, Ray Charles, Frank Sinatra en Edith Piaf. In april stonden nog concerten van hem gepland in Parijs.

Legrand stierf in het bijzijn van zijn vrouw, actrice Macha Méril. Hij laat drie kinderen achter.