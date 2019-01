Felle bewoordingen in VN-Veiligheidsraad over situatie Venezuela

De gemoederen liepen zaterdag hoog op tijdens de spoedbijeenkomst van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Op de agenda stond de situatie in Venezuela, waar oppositieleider Juan Guaidó zich afgelopen week uitriep tot interim-president. Sindsdien dringen diverse landen aan op nieuwe verkiezingen, maar zittend president Nicolás Maduro wil niet wijken.

Zaterdag gaven Spanje, Duitsland, Frankrijk en Nederland de dictatoriale president een ultimatum. Óf hij schrijft binnen acht dagen nieuwe verkiezingen uit, óf de landen erkennen Guaidó als president. Dat laatste deden de Verenigde Staten, Canada en een elftal Latijns-Amerikaanse landen afgelopen dagen al.

Vooral de VS lieten zich zaterdag in uitzonderlijk felle bewoordingen uit. Minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo riep landen op niet meer te treuzelen en een kant te kiezen. De keuze is volgens hem simpel: of je kiest voor “de illegale maffiastaat” van Maduro, of voor vrijheid.

Lees ook: De wereld kiest partij in Venezuela

Uithaal naar VS

Ook het kamp-Maduro kwam beslagen ten ijs. Volgens de Venezolaanse minister van Buitenlandse Zaken Jorge Arreaza proberen de Verenigde Staten een economische oorlog uit te lokken en een coup d’état te plegen. Hiermee verwijst hij naar signalen dat de VS economische sancties willen opleggen om Maduro uit het zadel te krijgen. Ook Rusland sprak van “alweer een poging van de VS om een regime om te gooien” en een “onethische zet”.

Om zijn woorden kracht bij te zetten, zwaaide Arreaza met een kopie van de Venezolaanse grondwet én een grafiek over de Twitter-activiteit van de Amerikaanse overheid. Op de grafiek - genaamd Tweets del Gobierno de EEUU sobre Venezuela - is een duidelijke stijging te zien.

‘Kinderachtig ultimatum’

Minister Arreaza noemde het ultimatum van de Europese landen verder “kinderachtig”. “Europa geeft ons acht dagen? Hoe kom je erbij dat je de macht hebt om een deadline of ultimatum op te leggen aan een soeverein volk?” Op Twitter plaatste de minister vervolgens een verklaring waarin hij stelt dat de Venezolaanse regering “het recht voorbehoudt de onafhankelijkheid van het land te beschermen”.

Ook reageerde hij zoals verwacht op de zelfbenoeming van Guaidó, die volgens Arreaza onwettig is. “Laat zien waar in de Venezolaanse grondwet staat dat een individu zichzelf kan uitroepen tot president? Laat zien! Laat zien! De naam van de president is Maduro.”

De ondersecretaris-generaal van de VN Rosemary DiCarlo riep de landen in de Veiligheidsraad op om samen te werken en te overleggen. Volgens haar is iedereen gebaat bij een politieke oplossing “zodat de bevolking van Venezuela kan genieten van vrede, welvaart en hun mensenrechten”.