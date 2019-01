Familie vermiste voetballer Emiliano Sala gaat zelf op zoek

De familie van de vermiste Argentijnse voetballer Emiliano Sala gaat zelf naar hem op zoek. Via crowdfundingsplatform Gofundme is inmiddels ruim 239.000 euro opgehaald voor de zoektocht, die geïnitieerd is nadat de politie donderdag de zoektocht naar de voetballer staakte.

Emiliano Sala verdween afgelopen maandag toen hij met een privévliegtuigje onderweg was van het Franse Nantes naar de Engelse stad Cardiff. In het toestel zat alleen Sala en een piloot, de zestigjarige David Ibbotson. Kort voor het vliegtuig van de radar verdween boven het Kanaal, stuurde de voetballer een audiobericht naar een aantal vrienden waarin hij zegt dat het vliegtuig uit elkaar lijkt te vallen.

Kans op overleven klein

Sala’s familie wil maandag beginnen met de zoektocht. Het geld van Gofundme moet de kosten dekken, de familie hoopt 300.000 euro binnen te halen. Tot u toe hebben meer dan drieduizend mensen gedoneerd, onder wie bekende voetballers als Lionel Messi en Adrien Rabiot. “We gaan door tot het einde”, zei Sala’s zus Romina tegen persbureau AFP.

Broer Dario zegt er overtuigd van te zijn dat zijn broertje nog in leven is. Die kans is echter nihil. De politie van Kanaaleiland Guernsey, die betrokken was bij de officiële zoektocht, schreef afgelopen donderdag dat “de kans op overleven op dit punt extreem klein is”.

De 28-jarige Emiliano Sala maakte onlangs de transfer van het Franse FC Nantes naar de Engelse club Cardiff City. Een dag nadat hij verdween, zou hij bij Cardiff beginnen met trainen. Bij beide clubs zijn fans samengekomen om hun eer te betuigen.