Europees ultimatum aan Maduro: verkiezingen of we steunen Guaidó als president

De Spaanse premier Pedro Sánchez zal oppositieleider Juan Guaidó erkennen als leider van Venezuela als de huidige president Nicolás Maduro niet binnen acht dagen verkiezingen uitschrijft in het Zuid-Amerikaanse land. Spanje wordt hierin gevolgd door Frankrijk en Duitsland, die zaterdag direct soortgelijke verklaringen uitgaven.

Sánchez stelde Maduro dit ultimatum zaterdagmiddag op een persconferentie vanuit zijn regeringspaleis Moncloa. Sánchez gaat hiermee voorop in een harde opstelling van de Europese Unie, die afgelopen woensdag nog geen kant wilde kiezen tussen Guaidó of Maduro.

Twee presidenten

Woensdag riep de 35-jarige Guaidó zichzelf als leider van de Nationale Assemblee uit tot waarnemend president van Venezuela. Hierop maakten de VS, Canada en een elftal Latijns-Amerikaanse landen bekend hem te erkennen als interim-leider.

Lees ook dit artikel: De wereld kiest partij in Venezuela

Landen als Rusland, Cuba, Bolivia en Nicaragua bleven Maduro steunen als president. De Europese Unie drong in haar verklaring alleen aan op nieuwe verkiezingen, respect voor de democratie en een eind aan het repressieve staatsgeweld.

De sociaal-democraat Sánchez werd in Spanje door de rechtse oppositiepartijen Partido Popular, Ciudadanos en Vox onder druk gezet om het voortouw te nemen binnen de Europese Unie. Het Zuid-Europese land heeft speciale banden met de voormalige kolonie Venezuela, dat in 1830 een onafhankelijke republiek werd. Ongeveer 1 miljoen inwoners van Venezuela beschikken (ook) over een Europees paspoort.

De voorbije decennia kwam Venezuela door wanbeleid van Hugo Chávez en diens opvolger Maduro in een grote economische en maatschappelijk crisis terecht, waardoor grote tekorten aan voedsel en medicijnen ontstonden. Zeker 3 miljoen van de in totaal 30 miljoen Venezolanen zijn het land ontvlucht. Een deel daarvan ging naar Europa.

Omstreden verkiezingen

De spanning binnen Venezuela liep de voorbije jaren steeds verder op, maar Maduro wist met behulp van hard ingrijpen door het leger opstanden neer te slaan. Daarnaast liet hij talloze leden van de oppositie, activisten en andere tegenstanders van het regime opsluiten. Verder werden nationale media aan banden gelegd en kwamen verschillende internationale journalisten vast te zitten.

Verschillende regionale verkiezingen werden uitgesteld of gemanipuleerd. En de Nationale Assemblee, die een afzettingsprocedure wilde instellen, werd buitenspel gezet via de oprichting van een regeringsgezinde grondwetgevende vergadering. Maduro riep zichzelf in mei 2018 uit als winnaar van omstreden presidentsverkiezingen, waar de oppositie amper aan kon meedoen. Op 10 januari liet hij zich voor een nieuwe termijn beëdigen.

Tal van landen, waaronder die van de EU, hebben de uitslag uit mei nooit erkend. Nu krijgt Maduro nog acht dagen van in ieder geval Spanje, Duitsland en Frankrijk om nieuwe, transparante verkiezingen te houden.

Het is nog onduidelijk welke positie Den Haag wil innemen. Nederland is via de Koninkrijkslanden Aruba en Curaçao en bijzondere gemeente Bonaire een buurland van Venezuela.