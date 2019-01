Duitsland moet uiterlijk eind 2038 van kolen af

Duitsland moet tegen het eind van 2038 volledig gestopt zijn met het opwekken van stroom uit kolen. Dat advies bracht een door de Duitse overheid ingestelde commissie zaterdag naar buiten na maanden van beraad. Het advies wordt nu voorgelegd aan de regering, schrijft dagblad Handelsblatt.

Duitsland wekt meer dan een derde van zijn stroom op uit bruinkool en steenkool. Het land is mede daardoor een van Europa’s grootste vervuilers. De commissie wil dat de deelstaten waar het gros van de kolenindustrie zich bevindt, gecompenseerd worden voor de schade die ze gaan lijden. Noordrijn-Westfalen, Brandenburg, Saksen en Saksen-Anhalt moeten ieder een subsidie krijgen van 20 tot 40 miljard euro. Dit geld is bedoeld voor energiebedrijven en voor consumenten die met hogere energieprijzen te maken krijgen.

Nieuwe banen

Het milieupanel wil daarnaast dat de regering helpt bij het creëren van vijfduizend nieuwe banen in de getroffen gebieden. In 2032 moet de overheid evalueren of ze de einddatum met drie jaar kan vervroegen.

De 28-koppige commissie die het advies uitbracht, bestaat uit vertegenwoordigers van het bedrijfsleden, de vakbonden, milieuorganisaties en de wetenschap.