Dodental dambreuk Brazilië loopt op tot 34, bijna 300 vermisten

Het dodental van de dambreuk nabij het Braziliaanse dorpje Brumadinho is opgelopen tot 34. Dat heeft de brandweer zaterdagavond bekendgemaakt, meldt persbureau AFP. Nog bijna driehonderd mensen worden vermist, vermoedelijk zal het dodental dus nog flink oplopen.

Hulpdiensten zijn onder meer met helikopters op zoek naar slachtoffers in het gebied rond de dam. Brumadinho en omstreken werden na de doorbraak vrijdag volledig overspoeld met modder en afval. De gouverneur van deelstaat Minas Gerais zei tegen lokale media dat “de kans dat we nu nog overlevenden vinden, helaas minimaal is”.

Boete voor milieuschade

Het mijnbouwbedrijf Vale SA beheert de ijzermijn waar de dam bij hoorde. Milieu-agentschap Ibama stelt het bedrijf aansprakelijk voor de ramp en heeft zaterdag een boete van 250 miljoen real (58 miljoen euro) opgelegd wegens milieuschade.

Volgens Vale is er bij de doorbraak van de dam alleen water en zand weggespoeld. Gevreesd wordt echter dat er ook giftige stoffen verspreid zijn. De ramp doet denken aan de doorbraak van een andere dam van Vale in 2015, waardoor ruim zestig miljoen kubieke meter afval in de Atlantische Oceaan terechtkwam.

De doorbraak in 2015 wordt gezien als de grootste milieuramp in de geschiedenis van Brazilië. 250.000 mensen kwamen zonder drinkwater te zitten en duizenden vissen stierven. Een VN-onderzoek toonde aan dat er hoge waarden van giftige metalen in het water zaten.

Vale zegt te onderzoeken wat de oorzaak is voor de doodbraak van vrijdag. De gouverneur van Minas Gerais zegt dat “degene die verantwoordelijk is, gestraft zal worden”.