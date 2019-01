Hindoes komen samen in de grotten van Batu, een heilige plek in Maleisië. De grootste grot, de aan de oorlogsgod Murugan gewijde Tempelgrot, is te bereiken via een trap met 272 treden. Bij de grotten vindt jaarlijks een religieus festival plaats, waar ruim een miljoen mensen op afkomen.

Foto Lai Seng Sin / Reuters