D66 lonkt in Brussel naar Macron

In een van de theaterzalen van kunstcentrum Bozar zijn alle tweehonderdtien stoelen, en een paar traptreden, bezet als een campagneleider van En Marche voor de Benelux op het podium staat. De Europese partij van de Franse president Emmanuel Macron is in deze zaal – grotendeels mannen – geliefd.

Arthur Corbin – „Fijn dat mijn achternaam bij de aankondiging in het Frans werd uitgesproken, in het Engels kan het voor verwarring zorgen” – hoeft zijn publiek niet te verleiden. D66 wil heel graag dat En Marche zich aansluit bij ALDE, de Europese fractie van liberale partijen. Fractievoorzitter in het Europese parlement Sophie in ’t Veld maakt het nog eens duidelijk als ze Corbin aankondigt. „We willen jullie graag in onze politieke familie opnemen.’’

Maar Corbin is meteen óók heel duidelijk. Ja, En Marche deelt veel met D66. Ze delen dezelfde waarden. Ze vinden allebei dat de rechten van minderheden beschermd moeten worden. Ze vinden dat democratieën in Europa gerespecteerd moeten worden. Ze willen allebei niet dat Europees geld gebruikt wordt om Europese Unie te ontmantelen.

Opnieuw beginnen

Ja, zegt Corbin, als je het zo analyseert dan passen de partijen bij elkaar. En er zijn er meer in Europa bij wie dat zo is. Maar wil je echt verandering, zegt hij ook, dan moet je opnieuw beginnen. Een nieuwe groep in het Europees Parlement. Met een nieuwe naam, en nieuwe mensen. Een frisse start.

Corbin haalt zijn inspiratie voor die nieuwe beweging bij de rechts-nationalisten, de conservatieven, extreemrechts. Hij noemt de Franse Marine Le Pen en de Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken, Mattteo Salvini. Wij moeten niet dezelfde besluiten nemen als zij, vindt Corbin, maar wel voor dezelfde houding kiezen. „We need to agree not to agree on anything.’’ En: „We need to be bold, because those are bold times.’’

Lees ook: hoe premier Mark Rutte de beweging van president Macron probeerde binnen te halen voor de Europese liberalen.

Het is voor het eerst dat D66 een ‘conventie’ in Brussel organiseert. Eigenlijk wilden partijleden, zo staat in een aangenomen partijmotie uit eind 2017, het jaarlijkse partijcongres in Brussel organiseren. Maar omdat de afstand naar de Europese hoofdstad een barrière zou kunnen vormen voor leden die wel recht hebben om te stemmen, is gekozen voor een bijeenkomst met andere pro-Europese organisaties en partijen.

Alle vierhonderd tickets – gratis, maar een donatie mag – werden verkocht. De voertaal: Engels. De hashtag: #IAmEurope. De sprekers zijn erop uitgekozen. Kritische geluiden over Europa zijn hier niet te horen.

Naast En Marche is ook de pan-Europese partij Volt aanwezig. Partijvoorzitter van de Nederlandse tak, Reinier van Lanschot, is erg enthousiast over een lijstverbinding met D66. Tot iemand uit het publiek roept dat die sinds vorig jaar verboden zijn. Van Lanschot geeft toe dat hij tot kort voor een supermarkt werkte, en nog niet alles weet.

Boyband tegen Brexit

Aanwezigen kunnen deelsessies bezoeken: een vragenuur met kandidaten voor het Europees Parlement, een sessie over ondernemerschap in Europa, een over duurzaamheid. Er is een optreden van de Breunion Boys, een boyband die al zingend een Brexit wil voorkomen: „Britain come back, Britain come back to us / It’s not too late to turn around.’’

Aan het eind van de middag richt partijleider Rob Jetten zich tot de jongeren in de zaal. Hij vraagt ze te vechten voor het Europese ideaal. En dat kan, zegt hij daarbij, ook zónder lid te worden van D66.

Meteen na Jettens speech lanceert de partij iets nieuws op de website. Voor 12 euro per jaar, is de belofte, treed je toe tot een netwerk van „Europa-supporters’’, maar ben je geen lid van de partij.

Zo lijkt D66 een dag vol liefde voor Europa af te sluiten met een erkenning dat die liefde misschien beter standhoudt als de partij zichzelf buiten beschouwing houdt.