Advocaat Asia Bibi en Nederlandse ambassadeur terug naar Pakistan

Saif-ul-Malook, de advocaat van Asia Bibi die in november naar Nederland vluchtte, keert terug naar Pakistan om zijn cliënt bij te staan. Dat meldt de stichting Hulp Vervolgde Christenen (HVC). De advocaat wil Bibi bijstaan “totdat zij veilig buiten Pakistan is”.

Hoewel Bibi afgelopen oktober werd vrijgesproken van godslastering, verblijft ze nog altijd tegen haar zin in Pakistan. Komende dinsdag wordt een verzoek tot herziening van haar vrijspraak behandeld, schrijft HVC, waar Malook bij wil zijn.

De zaak tegen de christelijke Bibi draait om “denigrerende opmerkingen” over profeet Mohammed die ze jaren geleden tijdens een dorpsruzie zou hebben gemaakt. Zij werd hiervoor ter dood veroordeeld, acht jaar lang zat ze in de dodencel. Bibi heeft altijd ontkend en het Pakistaanse hooggerechtshof sprak haar afgelopen oktober onverwachts vrij. Het hof stelde dat er geen bewijs was dat zij dergelijke blasfemische uitspraken heeft gedaan.

Er is grote moed voor nodig om het in Pakistan op te nemen voor iemand die wordt beschuldigd van Blasfemie. Grote woede in Pakistan na vrijspraak in blasfemiezaak.

Nederlandse ambassadeur keert terug

De vrijspraak leidde tot grote woede onder radicale moslims in Pakistan. Dagenlang gingen zij onder leiding van de islamitische partij Tehreek-e-Labbaik de straat op om te demonstreren tegen de uitspraak en Bibi zelf. Ook advocaat Malook moest het ontgelden, na doodsbedreigingen ontvluchtte hij zijn land en kwam hij naar Nederland.

De zaak had ook gevolgen voor Nederland. Een aantal diplomaten dat werkte op de Nederlandse ambassade in Islamabad ontving doodsbedreigingen vanwege de zaak-Bibi. Den Haag besloot daarop een “groot aantal” personeelsleden terug te halen. Ook ambassadeur Ardi Stoios-Braken moest in oktober onderduiken in Nederland. Zaterdag werd bekend dat zij binnenkort wee terugkeert naar Pakistan.