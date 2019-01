Aantal Facebookgebruikers Nederland daalt voor het eerst

Het aantal actieve Nederlandse gebruikers van Facebook is vorig jaar met 6 procent gedaald. Dat meldt onderzoeksbureau Newcom zaterdag aan de hand van zijn jaarlijkse enquête over het socialemediagebruik in Nederland. Het is voor het eerst dat het aantal Facebookers afneemt.

Het Amerikaanse sociale medium heeft nu 10,1 miljoen gebruikers in Nederland, 640.000 minder dan het jaar ervoor. 240.000 mensen zegden hun account op. De rest zei tegen de onderzoekers van Newcom nooit meer in te loggen. Van de mensen die hun Facebook-profiel verwijderden, zei 40 procent dit te doen omdat ze het sociale medium niet meer vertrouwen. Voor de Facebook-gebruikers die niet meer inloggen, is de belangrijkste reden dat ze een ander sociaal medium leuker vinden. Vooral Nederlanders onder de veertig jaar stopten met het gebruiken van de site.

Mark Zuckerberg, de baas van het sociale medium, heeft echter weinig te vrezen. Wereldwijd neemt het aantal Facebook-gebruikers nog altijd toe. Inmiddels zijn dat er bijna 2,3 miljard. In Nederland vangen WhatsApp en Instagram, die ook allebei in handen zijn van Zuckerberg, het gebruikersverlies van Facebook op. Instagram groeide vorig jaar met 830.000 nieuwe leden. Het heeft er nu 4,9 miljoen in Nederland. WhatsApp is het populairste sociale medium. Daar groeide het aantal mensen dat er gebruik van maakt met 3 procent tot 11,9 miljoen. De top vier bestaat nu uit WhatsApp gevolgd door Facebook, YouTube (8,7 miljoen) en Instagram.

Rampjaar

Facebook beleefde vorig jaar een rampjaar. Het grootste schandaal was dat rond Cambridge Analytica. Het Britse databedrijf bleek privédata van miljoenen gebruikers te hebben gebruikt voor politieke campagnes. Zuckerberg moest zelfs voor het Amerikaanse Congres uitleg geven hierover.

Het schandaal was aanleiding voor de Nederlandse tv-presentator Arjen Lubach om mensen op te roepen hun profiel te verwijderen. Een klein percentage van de Nederlandse gebruikers heeft dat, al dan niet geïnspireerd door Lubach, inderdaad gedaan.

Newcom voert het onderzoek naar het Nederlandse socialemediagebruik uit sinds 2010. De publicatie van dit jaar is gebaseerd op een volgens het bureau representatieve steekproef onder ruim zevenduizend respondenten van vijftien jaar en ouder.