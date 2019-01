A4 bij Leiderdorp gevaarlijkste stuk snelweg van 2018

De gevaarlijkste kilometer snelweg van Nederland was vorig jaar de A4 bij Leiderdorp richting Den Haag. Tussen hectometerpalen 33,0 en 34,0 moesten hulpdiensten 52 keer in actie komen om een ongeval af te handelen. Dat betreft een stijging van 60 procent ten opzichte van 2017.

De Stichting Incident Management Nederland (SIMN), een samenwerkingsverband van alarmcentrales dat de berging van voertuigen regelt, maakte dat vrijdagavond bekend. Bij het vermaledijde gedeelte van de A4 versmalt de weg van drie naar twee rijbanen. Kort ervoor komen auto’s, vrachtwagens en andere voertuigen uit een tunnel gereden met daarin ook nog eens de drukke afslag naar Leiden en Utrecht.

Plotseling daglicht

“De combinatie van afslaand verkeer, plotseling daglicht en de noodzaak om vanuit de linkerbaan in te voegen maakt de kans op ongevallen aanzienlijk”, schrijft SIMN. Volgens de stichting werkt Rijkswaterstaat aan plannen om de A4 aldaar te verbreden. Al sinds 2010 stijgt het aantal ongelukken er enorm.

De A10 rond Amsterdam noemt SIMN als tweede bijzonder gevaarlijke plek. Van de tien stukken weg waar de meeste voertuigen een ongeluk kregen, waren er vier op of direct gelegen aan de rondweg van de hoofdstad. Over de laatste kilometer van de A8 voor aansluiting met de A10 liepen automobilisten het meeste kans op een ongeluk. Vorig jaar waren daar 38 ongevallen te betreuren. In 2010 waren dat er nog maar zes.

Als je kijkt naar stukken weg met een lengte van vijf kilometer, dan vonden de meeste ongelukken plaats op de Van Brienenoordbrug, aan de oostkant van Rotterdam. Niet alleen de eerste plaats (109 ongevallen), maar ook de tweede plaats (105) wordt ingenomen door dit stukje weg.