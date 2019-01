Veel schade door explosief op industrieterrein Amstelveen

Op een bedrijventerrein in Amstelveen is in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afgegaan. De pui van een sportschool raakte daarbij beschadigd. Er vielen geen gewonden.

De ontploffing werd tegen 02.30 uur ‘s nachts gemeld. Ter plaatse is sporenonderzoek verricht. Een politiewoordvoerder zegt vrijdagochtend dat daaruit is geconcludeerd dat het explosief moedwillig geplaatst is. Wat voor explosief is afgegaan kon hij vrijdagochtend nog niet zeggen. Er wordt gezocht naar de daders.

De in het pand gevestigde sportschool Gym3 laat vrijdagochtend op Facebook weten ‘gewoon’ open te zullen gaan. De schade aan de bijbehorende cafetaria is aanzienlijk, schrijft Gym3. In het pand zitten verder een praktijk voor fysiotherapie, en een vestiging van bouwmarktketen Praxis.

Granaten

Het aantal incidenten met handgranaten en andere explosieven is de afgelopen jaren stevig toegenomen, het meest in de regio Amsterdam. NRC inventariseerde vorig jaar dat er in de twee voorgaande jaren evenveel incindenten met explosieven waren als in de vier jaar daarvoor. Anderhalve week geleden ontplofte ‘s nachts een handgranaat voor een coffeeshop in de hoofdstad.