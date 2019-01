Vader van een heel groot gezin

Eindeloos gehaktballen draaien, boterhammen smeren, wassen draaien, kinderen in alle maten aankleden. Hij tilde ze aan één arm op uit het ledikant – na een lichte beroerte kon hij zijn andere arm niet goed gebruiken.

Zo zagen we familievader Michel Quaedackers (57) aan het werk in Een huis vol, een tv-programma over grote gezinnen. Een goedmoedige Limburger die, samen met zijn vrouw Nadine (40), onverstoorbaar het drukke huishouden in Heerlen draaiende hield. De voice-over bij een keukenscène: „Michel die schept, en Nadine die prakt.”

Michel Quaedackers overleed woensdagavond 8 januari onverwachts aan een hartstilstand, terwijl hij een tukje deed op de bank. Hij laat een gezin met twaalf kinderen achter. De oudste zoon is 21 jaar. De jongste, baby Milano, is vier maanden oud. Op Facebook postte Nadine vorige week: „Vandaag heeft Milano zijn eerste groentehapje gehad. Wat vond hij de worteltjes lekker. Jammer dat Michel dit niet meemaakt.” En aan de telefoon zegt ze: „We waren één, alles deden we samen. De kinderen waren alles voor hem.”

Michels oudere zus Liselotte Sino was aanvankelijk wel verbaasd dat haar broer koos voor een kinderrijk bestaan: Michel was als kind nogal op zichzelf. Zelfs met zijn tweelingbroer Arnold trok hij niet veel op. De zus: „Als we een spelletje speelden, en hij wilde meedoen, dan was het binnen tien minuten ruzie. Hij zat liever in de kelder met zijn disco, hij had zelf een lichtorgeltje gebouwd. Hij heeft ook wel opgetreden als discjockey.”

Michel groeide op in Hoensbroek, zijn moeder scheidde van zijn vader toen hij twee jaar oud was. Zijn jonggestorven tweede vader werkte bij limonadefabriek Herschi. Moeder voedde de vier kinderen verder alleen op.

Michel had een dochter uit een eerdere verbintenis, Romy (32). Sinds Michel en Romy’s moeder uit elkaar gingen, woonde het kind niet meer thuis. Michel en zijn oudste dochter zagen elkaar daarna nog zelden, hun relatie was moeizaam. Romy kwam wel naar zijn uitvaartmis.

Na deze valse start ontmoette de 31-jarige Michel via kennissen Nadine, een vijftienjarig meisje uit Venlo met een Duitse vader en een Macedonische moeder. Wat zag Nadine in Michel? „Hij was heel zorgzaam en vriendelijk en liefdevol, en ik hield van zijn droge humor.” Bij de familie gingen wel wat wenkbrauwen omhoog over het leeftijdsverschil. Zijn zuster Liselotte: „Nadine was maar een kind en Michel was een man, en er zijn altijd mensen die er gedachten bij hebben, en wij ook. Maar dat zeg je niet, want het is je broertje.”

Nadine wilde jong moeder worden, het liefst van een groot gezin. „Ik denk dat het komt door mijn vakanties naar Macedonië; dan zag ik al die familie bij elkaar, en ze bleven ook allemaal bij elkaar slapen, zo gezellig.” Michel zei in Een huis vol: „Een aardappel meer of minder, dat zie je er ook niet aan af.”

Toen Nadine achttien was, kreeg ze haar eerste, Damian (21). Daarna volgden Shenna (17), Yalena (15), Romano (14), Jayden (12), Lorena (10), Lyvana (8), de tweeling Giyano en Djinoh (6), Giulia (5) en Djayla (4). Tijdens de opnames van Een huis vol in 2014 hadden ze elf kinderen. Tot hun grote blijdschap werd op 11 september vorig jaar de twaalfde geboren. Nadine: „Nu hadden we zes jongens en zes meisjes, het gezin was klaar.”

Als we een spelletje speelden, en hij wilde meedoen, dan was het binnen tien minuten ruzie

Het grote gezin had wel consequenties: „We zijn eigenlijk samen nooit op vakantie geweest.” Als hij niet voor de kinderen zorgde keek Michel graag naar politieprogramma’s, Wegmisbruikers, actiefilms. En TV Oranje; een tv-zender gewijd aan Nederlandstalige muziek.

Michel was handig. Zijn zuster: „Als kind haalde hij de stofzuiger uit elkaar en zette hem weer in elkaar.” Michel is opgeleid als onderhoudsmonteur elektro. In Een huis vol zie je Michel thuis voltijds meezorgen, hij zat toen in de ziektewet. Sinds november werkte hij in het magazijn van een apotheek. Hij zou in februari een vast contract krijgen.

Michel had al langer problemen met zijn hart, zegt Nadine. „Hij moest eigenlijk stoppen met roken, maar hij was eigenwijs.” Zijn pakje Drum-shag ging mee de kist in.

Nadine en haar kinderen werden eerder ook wel herkend op straat, maar na het overlijden van Michel merkt ze pas goed het effect van de uitzendingen, vier jaar geleden. „Op Facebook en Insta krijg ik ontzettend veel lieve reacties van onbekende mensen die met me meeleven.” Een haar onbekende vrouw is een online inzamelactie begonnen, om Nadine financieel te ondersteunen. De teller staat op vijftienhonderd euro. „Ik heb er niet om gevraagd, maar het is een lief gebaar”, zegt ze. „Ga ik gebruiken om de uitvaart te betalen.”

Bij de uitvaartmis hadden ze kaarsen en hartvormige ballonnen. Nadine: „Het was bewolkt, maar op het eind scheen ineens de zon door de kerkramen. Alsof hij tegen ons wilde zeggen dat het toch een mooie kerkdienst was geweest. De twaalf hartvormige ballonnen waaiden de hoek om, naar ons huis toe.”