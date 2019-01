Tweehonderd vermisten na doorbraak dam Brazilië

In het zuidoosten van Brazilië zijn zeker tweehonderd mensen vermist nadat vrijdag een dam van een ijzermijn is doorgebroken. Brumadinho, een dorpje in de buurt van de mijn, is overspoeld met modder en afval. Dat meldt persbureau AP op basis van een verklaring van de brandweer. Over het mogelijke aantal doden is nog niets bekend.

Het mijnbouwbedrijf Vale SA laat in een verklaring weten dat ook een kantoor is getroffen door de dambreuk. “Mogelijk zijn ook hier slachtoffers gevallen”, laat het bedrijf weten. Volgens de directeur van het bedrijf waren zeker driehonderd werknemers in het gebied op het moment dat de dam doorbrak. Honderd van hen heeft het bedrijf kunnen lokaliseren. Een woordvoerder van de brandweer zei: “Onze belangrijkste taak is om er zo snel mogelijk achter te komen waar de vermisten zich bevinden.”

Delen van het dorpje Brumadinho zijn inmiddels geëvacueerd. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is geweest van de doorbraak. Het bedrijf heeft laten weten andere dammen in het land goed in de gaten te houden. President Jair Bolsonaro liet via Twitter weten het ongeluk “te betreuren”. Volgens Bolsonaro zijn drie ministers onderweg naar het gebied om te bepalen welke maatregelen er moeten worden getroffen.

In 2015 brak een dam van het hetzelfde mijnbouwbedrijf in Brazilië door. Hierbij kwamen negentien mensen om het leven en raakten honderden mensen hun huis kwijt. Het werd destijds gezien als een van de grootste milieurampen van het land omdat ruim zestig miljoen kubieke meters afval in de Atlantische Oceaan belandde.