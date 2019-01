Trump: shutdown tijdelijk ten einde, begroting zonder muur

De Amerikaanse president Donald Trump en het Congres zijn een tijdelijke begroting overeengekomen waarmee de gedeeltelijke shutdown van de overheid voor drie weken is opgeschort. Dat heeft Trump vrijdag bekendgemaakt tijdens een persconferentie. Er is in deze tijdelijke begroting geen geld gereserveerd voor de door Trump begeerde grensmuur, waar het conflict mee is begonnen. Hierover zal verder worden onderhandeld.

"In a short while, I will sign a bill to open our Government for three weeks until February 15th. I will make sure that all employees receive their back pay very quickly." —President Trump pic.twitter.com/LeD58JeyK0 — The White House (@WhiteHouse) 25 januari 2019

Met deze maatregel is er een pauze ingelast in de langste shutdown in de Amerikaanse geschiedenis, die 35 dagen heeft geduurd. Trump probeert zo’n 5,7 miljard dollar (5 miljard euro) in de begroting op te nemen voor een grensmuur met Mexico. Het Congres, dat de begroting goed moet keuren, weigert hiermee akkoord te gaan. Door deze ruzie over de begroting krijgt een deel van de overheidsambtenaren in de VS niet meer uitbetaald. Zij moeten wel doorwerken.

Trump kondigde aan dat een commissie met zowel Republikeinen en Democraten zich gaat buigen over de beveiliging van de grens. “Het plaatsen van muren, grenzen -of hoe je het ook wil noemen- is een belangrijk deel van de oplossing”. Als er op 15 februari nog geen oplossing is gevonden voor de financiering van de muur, zal de overheid opnieuw sluiten, zei Trump. Ook dreigde hij desnoods de noodtoestand af te kondigen om buiten het Congres de muur te financieren. “Een muur is essentieel voor de veiligheid van ons land.”

‘Slimme grensmuur’

De president maakte van de gelegenheid gebruik om het belang van een grensmuur nog eens te benadrukken. “Een muur is niet controversieel. Ze werken, waar je ook gaat. Israël bouwde een muur en dit werkte voor 99,99 procent”, zei Trump. “Het zijn geen middeleeuwse muren. Het zijn slimme en effectieve muren. Ze zijn gemaakt van staal en je kan er doorheen kijken. Ze zijn uitgerust met sensoren, monitoren en moderne technologie waaronder drones. We hebben geen betonnen muur nodig van 2.000 mile van kust naar kust.”

De shutdown gold voor negen van de vijftien ministeries van de Verenigde Staten. Onder andere de ministeries van Handel, Binnenlandse Veiligheid, Transport, Justitie en Financiën zijn door de shutdown geraakt. Vrijdag verschenen 14.000 medewerkers van de Amerikaanse belastingdienst niet op hun werk. Op vliegvelden ontstonden steeds langere vertragingen, door gebrek aan veiligheidspersoneel. CNN noemt de onrust op vliegvelden als één van de doorslaggevende redenen voor de tijdelijke begroting.