Trump-adviseur Roger Stone gearresteerd in Florida

Roger Stone, adviseur en rechterhand van de Amerikaanse president Donald Trump, is vrijdag in Florida gearresteerd. Volgens Amerikaanse media wordt hij door speciaal aanklager Robert Mueller beschuldigd van onder meer het afleggen van valse verklaringen. Mueller onderzoekt de Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen in 2016.

In totaal staan zeven aanklachten tegen Stone uit. Dat zijn vijf maal het afleggen van een valse verklaring, het belemmeren van de rechtsgang en het beïnvloeden van een getuige. Hij werd vrijdagochtend vroeg in zijn huis opgepakt. Later op de dag verschijnt hij volgens CNN voor de rechter.

Stone is al sinds de jaren tachtig een van Trumps naaste adviseurs. Hij begon zijn carrière als campagnemedewerker van Richard Nixon, de voormalig president van wie hij een tatoeage op zijn rug heeft. Stone is onder andere bekend van de Netflix-documentaire Get Me Roger Stone.

Dit bericht wordt aangevuld.

Guus Valk interviewde Stone in 2017:

