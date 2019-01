Topoverleg Renault en Nissan in Amsterdam

Bestuurders van de autofabrikanten Renault en Nissan komen volgende week bijeen in Amsterdam, voor het eerst sinds het vertrek van hun gezamenlijke topman Carlos Ghosn. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden.

Het Franse Renault en het Japanse Nissan vormen een alliantie met het eveneens Japanse Mitsubishi. De bestuurders willen in Amsterdam bespreken hoe het verder moet met de samenwerking tussen hun automerken na het vertrek van Ghosn, die in Japan wordt verdacht van fraude bij Nissan. In Amsterdam zit het overkoepelend orgaan van de alliantie.

De spanning binnen de alliantie liep al langer op. Renault zoekt intensivering van de samenwerking, daartoe aangezet door de Franse staat, die 15 procent van de aandelen in Renault bezit met extra stemrechten en twee zetels in het bestuur. De Franse overheid zou ook een fusie zien zitten.

Nissan is terughoudender. Het bedrijf ondervindt minder financieel voordeel van de samenwerking dan Renault. Bovendien wordt er bij het Japanse bedrijf geklaagd over de scheve machtsverhouding binnen de alliantie. Renault heeft een belang van ruim 43 procent in Nissan. Omgekeerd bezit Nissan slechts 15 procent van de aandelen in Renault, ook nog eens zonder stemrecht.

Donderdag benoemde Renault de nieuwe leiding van het bedrijf. De tweede man van Renault, Thierry Bollore, wordt als topman verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering. Jean-Dominique Senard, tot nu toe topman van bandenproducent Michelin, zal zich als bestuursvoorzitter vooral gaan bezighouden met het herstellen van de stroeve samenwerking met Nissan en Mitsubishi.

Renault stuurde Ghosn woensdag weg als topman. Bij Nissan werd hij al kort na zijn arrestatie ontslagen. Bij Mitsubishi moest hij eind november vertrekken als president-commissaris.

Carlos Ghosn zit sinds 19 november in voorarrest op verdenking van fraude. Hij zou bijna 39 miljoen euro van zijn salaris hebben verzwegen in financiële verslagen aan de Japanse effectenbeurs. Als de oud-topman wordt veroordeeld, kan hij voor tientallen jaren in de gevangenis belanden. Volgens Ghosn is er sprake van „ongegronde en ongefundeerde beschuldigingen”, zo zei hij onlangs tijdens een hoorzitting in de rechtbank.