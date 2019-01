We zitten met onze kleinkinderen aan tafel te tekenen als er een appje binnenkomt met de foto van onze breeduit lachende dochter: ze is 36 weken zwanger en het is gelukt de baby van stuitligging naar hoofdligging te brengen. Merijn (5) vraagt waarom tante Esther zo blij kijkt. Ik leg het hem zo goed mogelijk uit. Hij lijkt het begrepen te hebben. Na enige tijd met een gefronst voorhoofdje na te hebben gedacht, zegt hij opgelucht: „Nou snap ik waarom ze zo blij is. Als de baby met het hoofd naar boven ligt, moet ie door de mond naar buiten. En tussen al die tanden door.”

Lezers zijn de auteur van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl