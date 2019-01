Schimmenspel rond een vergismoord

Schouder aan schouder gaan ze op de foto: Dennis en René. Ze kennen elkaar al bijna twintig jaar als Dennis in het voorjaar van 2013 op bezoek is in Libanon, het land waar René een nieuw leven heeft opgebouwd. De twee geboren en getogen Schiedammers hebben elkaar midden jaren negentig leren kennen in café-restaurant Mignon.

René is samen met zijn vrouw de uitbater van de ‘Mig’, zoals de zaak in Schiedam-Noord bekend staat. Dennis is een van de vaste klanten. Aan de toog ontstaat een band die in 2013 nog altijd hecht is. Dennis en René lijken vrienden voor het leven.

Maar in 2013 begint het te schuren tussen deze twee Schiedammers.

Op 1 januari 2014 zit Dennis thuis in Berkel en Rodenrijs Chinees te eten. Als het geluid van sirenes de straat vult, laat hij zijn eten staan en gaat naar buiten. Even verderop ligt buurtgenoot Rob Zweekhorst op de grond. Hij is bij het uitlaten van zijn honden doodgeschoten. De kogels waren voor Dennis bedoeld, blijkt al snel.

De politie heeft René eind vorig jaar in zijn cel aangehouden in verband met deze ‘vergismoord’. René ontkent dat hij er achter zit en heeft vragen bij de rol van een andere oude vriend: Mustafa B, een voormalig politie-informant. Deze Turkse Rotterdammer verloor zijn informantenstatus omdat hij loog over zijn onderwereldactiviteiten, maar blijkt nog regelmatig contact te hebben met de politie. Waar is het misgegaan tussen Dennis, René en Mustafa?

Cocaïnesmokkel

Geld is het gif dat Dennis van den Berg (hij wil met zijn volledige naam genoemd worden) en René F. uit elkaar heeft gedreven. Het gaat om de verdiensten uit een handeltje waar ze volgens bronnen in de onderwereld in 2012 aan zijn begonnen: de smokkel van cocaïne vanuit Zuid-Amerika. René, die in de jaren negentig al eens is veroordeeld voor heroïnesmokkel, is een van de initiatiefnemers van de cocaïnelijn, zo kan worden afgeleid uit strafdossiers in bezit van NRC. Dennis, stelt justitie, heeft via een onderwereldcontact een douanier leren kennen die de drugs ongezien door de Rotterdamse haven kan loodsen.

Het onderzoek is door de aanhoudingen in een stroomversnelling geraakt

Dat gaat een tijd goed. Maar als Dennis in Libanon het luxueuze leven van René ziet, bekruipt hem het gevoel dat zijn vriend veel meer dan hijzelf heeft verdiend met de cocaïnehandel. Het voedt achterdocht die je vaker ziet in het criminele milieu: wordt het geld wel eerlijk verdeeld?

Na de ‘vergismoord’ in 2014 komt de recherche erachter dat er nog meer mensen dood moeten: er circuleert een dodenlijst in het Rotterdamse milieu waarop naast Dennis en René nog vier mannen staan. Als een van die vier in april 2014 wordt vermoord start het Openbaar Ministerie een serie onderzoeken naar cocaïnehandel, corruptie en liquidaties.

In de strafzaken naar cocaïnesmokkel en corruptie zijn inmiddels meer dan tien verdachten veroordeeld, onder wie Dennis, René en douanier Gerrit G.. Uit die onderzoeken blijkt dat de kern van criminele intrige in Rotterdam draait om de vraag wie er controle heeft over de douanier. „Het was een ingewikkeld zooitje”, vertelde Gerrit G. aan de politie. „Het gaat hen alleen om die kutcenten.”

Onderzoek Diepvries

Het onderzoek naar de moord op de buurtgenoot van Dennis, dat de naam Diepvries heeft gekregen, is recent in een stroomversnelling gekomen. Na de aanhouding van René eind vorig jaar, is afgelopen week een tweede verdachte in zijn cel aangehouden, ene Jimmy. Ook zijn vader, de Rotterdamse beroepscrimineel Henk E., is eind 2018 als verdachte gehoord in deze zaak. Hij is ook veroordeeld voor drugssmokkel en omkoping.

Na de vergismoord zouden Henk en Jimmy aan René het aanbod hebben gedaan om Dennis alsnog uit de weg te ruimen, verklaart Dennis tegen de politie. Henk E. heeft die beschuldiging ontkend: „Dennis lult uit zijn nek”, heeft hij gezegd tegen de politie. Maar gezien de verdenking aan het adres van Henk en zijn zoon lijkt justitie die uitspraak serieus te nemen.

Een andere bron die heel vaak terugkomt in het dossier Diepvries is Mustafa B., met wie René in de jaren negentig heroïne smokkelde. Tijdens een bezoek van Mustafa aan René in de gevangenis begin 2016 hebben ze het samen over „het neuken van Dennis”, zo blijkt uit een opname. Maar in een ander afgeluisterd gesprek tussen Mustafa met een bevriend contact wekt hij de indruk dat hij zijn ‘vriend’ René een hak wil zetten: „de strategie van René werkt niet. Ik zeg tegen hem: ‘Ik heb nooit wat met moord te maken gehad, maar jij wel...’”

De grote vraag is nu of die stelling van Mustafa klopt. Wilde René inderdaad Dennis dood hebben? Is hij de man achter de schutter die zich op 1 januari 2014 zo pijnlijk vergiste? Hoewel veel betrokkenen naar René wijzen, is de vraag of er genoeg bewijs voor een succesvolle vervolging. Zijn advocaat Ed Manders meent van niet en wijst op het feit dat alle belastende verklaringen afkomstig zijn van mensen die zelf een belang hebben. Ook heeft hij vragen bij het motief van Mustafa B., die geen vragen meer wil beantwoorden op zijn rol in de zaak.

René F. heeft nog één troefkaart. Hij heeft in het voorjaar van 2015 intensief contact gehad met de recherche nadat hij zelf was beschoten. René werkte actief mee aan een onderzoek tegen Henk E. en Jimmy R. De twee mannen, die nu medeverdachten zijn, hadden het volgens René toen op hem gemunt. René vindt dat zijn openheid tegen hem gebruikt. „lk heb toen meegewerkt en nu word ik er bij genaaid”, verklaarde hij onlangs. „Ja, ik had bonje met Dennis maar ik heb hem niet willen ombrengen.”