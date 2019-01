‘Rotterdam gaat shishalounges extra controleren’

Rotterdam gaat shishalounges strenger controleren. Zaken waar veel mis is, kunnen door de gemeente worden gesloten. Die maatregelen kondigt burgemeester Ahmed Aboutaleb vrijdag aan in een brief aan de gemeenteraad, melden NOS en RTV Rijnmond.

De gemeente, de politie, de douane en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit gaan de extra controles uitvoeren. In Rotterdam zijn de afgelopen jaren meerdere incidenten geweest met de 43 shishalounges die de stad telt. Begin december was er een heftige explosie voor Villa Blanca, waarna die drie maanden dicht moest. De politie meldde deze week dat het om een aanslag ging.

Ernstige incidenten

Volgens wethouder Bert Wijbenga (Handhaving) zijn er aanwijzingen dat sommige van dit soort horecagelegenheden banden met criminelen hebben, zegt hij tegenover RTV Rijmond.

“Er is een veelheid van ernstige incidenten geweest. Waar we ook komen, Rotterdammers zijn ontevreden over shishalounges in hun wijken. Het wordt hoog tijd paal en perk te stellen aan de slechte kanten van de shishalounges in de stad.”

Wijbenga benadrukt dat “de goede ondernemingen” niets te vrezen hebben.

Criminaliteitsprobleem

Tegen NRC zei onderzoeker Leonie Willemsen eind vorig jaar dat veel shishalounges een “criminaliteitsprobleem” hebben. Criminelen gebruiken ze in sommige gevallen als ontmoetingsplekken.

