Opnieuw gevangenisstraf geëist in misbruikzaak minderjarig meisje

Een van de acht verdachten in een grote Groningse misbruikzaak ontkent dat hij seks heeft gehad met het minderjarige slachtoffer. Het Openbaar Ministerie achtte het misbruik wel bewezen en eiste vrijdag dertig maanden cel, waarvan zes voorwaardelijk. Dat meldt persbureau ANP.

De vier mannen die donderdag voor de rechter stonden, bekenden wél seks met het meisje te hebben gehad. Zij stelden echter dat zij in de veronderstelling waren dat zij 18 of 19 jaar was. Het OM eiste straffen tot 3,5 jaar.

Het slachtoffer zou van 2015 tot 2017 zeker tweehonderd keer zijn verkracht door verschillende mannen. Haar oom, die haar ook misbruikte, bood haar aan via online sekssites. Hij werd in juni veroordeeld tot acht jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging. Het misbruik begon toen zij 13 jaar oud was.

De 28-jarige man uit Haarlem die vrijdag als eerste in de rechtbank verscheen, zou het meisje in een bos bij het Groningse Beerta aan een boom hebben vastgebonden en verkracht. De man is volgens het OM te herkennen op video’s van het misbruik. Ook stelde een getuige dat het nummer waarmee whatsappberichten zijn verstuurd naar het meisje, van de verdachte is. De Haarlemmer ontkende dit en zei zowel het nummer als de getuige niet te herkennen.

Eigen gerief

Een dag eerder stonden vier andere verdachten voor de rechter in Groningen. De hoogste straf, van 42 maanden, is geëist tegen een man die meer dan een jaar lang wekelijks seksueel contact heeft gehad met het slachtoffer.

Volgens de officier van justitie had de man genoeg redenen om te vermoeden dat zij minderjarig was: “Verdachte is hier volkomen aan voorbij gegaan en hij heeft zijn eigen gerief zwaarder laten wegen.” Ook zou hij haar drugs hebben toegediend.

De laatste drie verdachten in deze zaak staan later op vrijdag voor de rechter. De uitspraak volgt op 1 maart.