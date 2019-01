Ondanks protest blijft KPN bij opheffen merknaam XS4ALL

De merknaam XS4ALL zal toch komen te vervallen, dat maakt het actiecomité ‘XS4ALL moet blijven’ vrijdag bekend. Een petitie tegen de voorgenomen naamswijziging werd meer dan 45.000 keer ondertekend. KPN bevestigt het besluit tegen NRC en zegt “de emoties” bij het afscheid van een historisch merk te begrijpen.

Toen het in 1993 werd opgericht was XS4ALL het eerste Nederlandse netwerk voor particuliere klanten. Telecom- en internetprovider KPN nam de internetpionier over in 1998. Op 10 januari kondigde KPN aan het eigen merk te willen versterken. Hierdoor komen de merken Yes Telecom, Telfort en XS4ALL te vervallen en worden deze allen KPN.

Geen discussie

Het actiecomité ‘XS4ALL moet blijven’ zegt afgelopen week gesproken te hebben met KPN, maar stelt dat de telecomgigant “zich star opstelt”. KPN bevestigt deze ontmoeting tegen NRC, en spreekt van “een goed gesprek, waarbij standpunten werden uitgewisseld”.

Aanstaande maandag heeft het actiecomité KPN uitgenodigd de toekomst van het merk XS4ALL publiekelijk te bespreken op een bijeenkomst in Amsterdam. Deze uitnodiging werd afgeslagen door het moederbedrijf. “We hebben hiervoor bedankt gezien het feit dat we afgelopen week met elkaar hebben gesproken”, zegt een woordvoerder KPN.

KPN zegt dat het goed heeft geluisterd naar de zorgen van de gebruikers. Ook zegt KPN dat er voor klanten niets verandert, “behalve dat de dienstverlening onder KPN-vlag komt”.

